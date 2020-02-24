大立光大股東石安併茂鈺 林家股權更單一化

（中央社記者韓婷婷台北24日電）大立光大股東林氏家族因旗下茂鈺紀念公司與石安公司合併，今天公告重新指派法人代表；此次合併之後，讓林氏家族的股權更單一化。另外，大立光也公告將於6月10日召開股東會。

大立光今天公告原法人董事茂鈺紀念股份有限公司與石安股份有限公司因合併而消滅，由合併後存續公司石安股份有限公司接續原職務，同時石安股份有限公司更名為茂鈺紀念股份有限公司，並重新指派代表人。

因法人董事異動，推舉董事長及副董事長，分別由大立光電（股）公司董事長林恩舟及大立光電（股）公司副董事長林恩平接任。

因應家族傳承永續持有的理念，大立光林氏家族創辦人林耀英、董事長林恩舟及其配偶、執行長林恩平在2018年9月成立閉鎖型控股公司茂鈺紀念股份有限公司，移轉4人持股，由茂鈺持有大立光6.47%股權，成為最大單一法人股東；2019年大立光6月股東會改選，林耀英父子3人均由自然人轉為茂鈺公司的法人代表。

2019年9月24日林氏家族再申報轉讓持股至新成立的石安股份有限公司，4人合計轉讓持股1萬236張，占總持股7.63%。此次由石安與茂鈺合併之後，再更名為茂鈺紀念股份有限公司，讓林氏家族的股權更單一化，合併後的茂鈺紀念股份有限公司持股達14.1%，成為大立光最大單一法人股東。

針對林氏家族進行上述異動，知情人士表示，林氏家族仍是希望以閉鎖型公司持有大立光股權，以達到永續持有的最終目的，會有這樣的異動主要是因個人股權與法人轉換上法律及程序上規定考量，在完成轉換後回歸單純化，以一家公司控股。

另外，今天大立光董事會也公告將於今年6月10日召開股東常會。大立光去年每股盈餘210.69元再度改寫歷史新高，配息是否跟著創高備受股東關注。

大立光近3年股息配發率約在35%至40%，其中2018年配發72.5元為歷年最高；日前林恩平曾表示，由於因應產業發展，整體產能將持續擴增，仍有資金需求，配息率應該還是維持過去相當水準。

法人表示，如果按過去3年配息率估算，大立光每股可望配發約74至84元現金股利，每股配發金額改寫台股新紀錄的機會相當高。（編輯：黃國倫）1090224