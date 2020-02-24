杜英宗今年來累計申讓4萬張南山人壽股票

（中央社記者劉姵呈台北24日電）去年9月因「境界」新系統問題，遭金管會停職的南山人壽董事長杜英宗，今年1月中旬共轉讓3萬張股票，2月21日又公告申報轉讓1萬張持股給朋城股份公司。

總保戶數高達623萬人、位居國內第2大壽險公司的南山人壽，因「境界」新資訊系統連環失控，遭金融監督管理委員會去年9月下旬重罰新台幣3000萬元，並將董事長杜英宗停職2年。

南山人壽為公開發行公司，根據公開資訊觀測站上顯示持股轉讓日資訊，累計今年以來，杜英宗已申讓南山人壽股票達4萬張，申讓後持股降至37萬497張。

根據公開資訊，杜英宗1月17日經洽特定人申報轉讓3萬張股票，受讓人分別為光寶科董事長宋恭源的子女宋明峰、宋妍儀與宋慧玲，同時也轉讓給元新投資公司共2萬張股票。

時隔一個月，杜英宗2月21日又申報轉讓1萬張股票，受讓人為朋城股份有限公司，23日已完成申讓。

杜英宗原本持有南山人壽逾4.1億股，占南山人壽總股份的3.2%以上，目前申讓後已降至3.7億股，一個月已累計申讓共4萬張股票，相當於4000萬股，占原持有股數近1成。杜英宗已遭停職，近期大舉轉讓股票的動作，也引發市場諸多揣測。（編輯：趙蔚蘭）1090224