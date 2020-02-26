中華電搶頭香 5G標金483.73億入國庫

（中央社記者江明晏台北26日電）5G競標日前結果出爐，最大手筆也搶得最多頻寬的中華電信，僅花費2個工作天，就在25日將5G標金新台幣483.73億元繳交NCC指定帳戶，搶得業界頭香，並貢獻國庫大進帳。

5G第二階段競標結果在21日正式拍板定案，第二階段總標金雖然只有41.1億元，但第一階段數量競標競爭激烈，導致5G標金爆衝，整體標金高達1421.91億元，寫下世界第三高紀錄。

中華電信確定取得3.5GHz頻段的3.42-3.51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，合計標金達新483.73億元，為市場最大手筆業者。

中華電信透露，已在25日火速將5G標金483.73億元，直接存入國家通訊傳播委員會（NCC）指定的帳戶，扣除假日，中華電信只花2個工作天。

中華電信除了繳交5G標金外，事業計畫書以及資通安全維護計畫，都已繳交NCC，搶得業界頭香。

中華電在3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬，中華電表示，頻率位置是最有利的「魚肚」位置，更是發展5G的最佳頻譜組合，也是未來20年行動寬頻業務的重要資源。

中華電信董事長謝繼茂指出，對於本次取得的頻率位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路；另外，這段頻率也完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，讓3.5GHz頻段的90MHz大頻寬效益可充分發揮。

中華電並表示，本次標金雖然比預期稍高，但不影響今年對於5G的網路建設計畫，目標7月開台提供服務，搭配中華電取得的東京奧運新媒體平台轉播權，中華電信將呈現4K、虛擬實境（VR）觀看奧運賽事轉播的體驗。（編輯：楊凱翔）1090226