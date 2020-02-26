國巨股東臨時會 通過現增發行GDR案

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件大廠國巨今天上午舉行股臨會，由董事長陳泰銘親自主持，會議通過現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）案。

國巨今天上午在新北市深坑舉行股東臨時會，現場股東出席踴躍，會議由陳泰銘親自主持。

有小股東發言提問今年業績展望看法，以及現金增資後股本可能膨脹18%和稀釋股利，另也提問到中國大陸廠區復工狀況。

陳泰銘表示，目前國巨公司股本接近新台幣43億元，儘管現增發行普通股參與發行GDR，可能會使股本膨脹約15%左右，不過國巨將收購美商基美（Kemet），預估獲利可望成長5成到6成，國巨現增發行GDR仍相當划算。

會中討論現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，經股東表決通過。

國巨股東會決議辦理國內現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證，發行股數不超過8000萬股，用途作為充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、海外購料、轉投資及資本支出或其他因應國巨長期發展資金需求等。

其中保留10%到15%發行股數由員工承購，另外85%到90%發行股數將依證券交易法規定，由原股東放棄優先認購權利，全部提撥對外公開發行，以充作參與發行海外存託憑證的原有價證券。

國巨收購美商基美已有進展，基美股東會日前通過接受國巨以每股27.2美元價格現金收購。國巨1月底陸續取得美、德及奧地利等合併許可，估第3季完成收購。

美系外資法人報告先前預期，國巨收購基美後，預估可增加今年第4季每股稅後純益近2.3元、2021年每股稅後純益可增加超過8.9元。美系外資法人預估2021年起國巨合併基美後的每股純益可超過30元。（編輯：楊玫寧）1090226