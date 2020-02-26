陳泰銘看疫情仍嚴峻 兩大產品庫存10年來最低

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘表示，武漢肺炎疫情持續嚴峻，中國大陸招工仍有挑戰，估3月底整體稼動率提升到50%，較預期有落差，兩大產品庫存天數都低於30天，是過去10年以來最低庫存。

國巨今天上午舉行股東臨時會，通過現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）案。會後陳泰銘接受媒體採訪。

陳泰銘表示，股臨會通過發行海外存託憑證（GDR）案，主要是給美商基美（Kemet）原來法人股東成為國巨合併基美後新國巨股東的機會。他指出，GDR案通過後送主管機關核准，仍需觀察疫情發展再啟動作業。

觀察疫情狀況，陳泰銘指出，目前持續嚴峻，公司7成產能在中國大陸，台灣產能占比約3成，另外5%到7%產能在歐美各地。

展望今年景氣走勢，陳泰銘說，現在產業都在想辦法解決目前疫情問題，觀察是否能在4月份緩和下來，儘管中國大陸疫情控制住，但是日本、韓國和歐洲疫情開始更緊張，今年景氣仍待觀察。

觀察中國大陸產能狀況，陳泰銘表示，目前中國大陸招工有挑戰，儘管國巨被視為重點企業允許復工，但人員進廠要經過訓練過程，且目前人員流動有相當管制，整體招工仍面臨相當挑戰。

觀察稼動率表現，陳泰銘指出，從目前招工情況來看，預估2月底整體稼動率約35%到38%，若3月底招募作業順利、訓練如期，估3月底整體稼動率提升到50%。

陳泰銘表示，原先期待第1季季底稼動率提升到60%到65%，目前看有相當落差，主要是人員受到管制。

從產品庫存來看，陳泰銘指出，目前兩大產品包括積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）庫存，都低於30天，是過去10年以來最低庫存，市場需求遠大於產出。

在產品價格部分，陳泰銘表示，價格是敏感議題，公司著重做好全球客戶服務，價格會根據供需決定。

在產能規劃與海外布局，陳泰銘指出，2018年公司在高雄廠區取得6千多坪土地，規劃新廠區擴充，供未來3年到5年使用，若國巨順利合併基美，生產會適度調整。（編輯：鄭雪文）1090226