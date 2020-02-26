國巨去年每股賺16.35元 擬配息15元

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件大廠國巨去年第4季稅後淨利新台幣8.93億元，單季每股稅後純益（EPS）2.1元，去年稅後淨利69.45億元，EPS 16.35元。國巨擬配發股東每股現金股利15元，股利發放率92%。

國巨今天公布去年第4季營運成果，單季合併營收100.16億元，較去年第3季103.17億元減少2.9%，較前年同期162.19億元減少38.2%。去年第4季歸屬公司業主淨利8.93億元，單季每股稅後純益2.1元。

國巨去年第4季毛利率33.5%，較去年第3季30.96%增加2.5個百分點，比前年同期59.12%減少25.6個百分點；去年第4季營業利益16.86億元，營業利益率16.8%，較去年第3季16.16%增加0.6個百分點，比前年同期28.07%減少11.3個百分點。

國巨指出，去年第4季非營業項目淨支出6.79億元。其中一次性的M&A併購相關費用3.3億元，及已實現及未實現外幣兌換損失9.2億元，對單季EPS影響約3元。

從去年全年來看，國巨去年合併營收413.07億元，較前年771.56億元減少46.5%，去年全年稅後淨利69.45億元，每股稅後純益16.35元。

國巨去年全年毛利率35.8%，較前年63.31%減少27.5個百分點，去年營業利益80.31億元，營業利益率19.4%，較前年47.84%減少28.4個百分點。

國巨指出，去年非營業項目淨收入9.92億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換損失0.55億元、權益法認列轉投資收益1.54億元、利息淨收入6.17億元及其他淨收入2.76億元。

今天國巨董事會也決議，通過2019年度每股配發股東現金股利15元盈餘分派案，股利發放率約92%。

展望未來營運，國巨指出，由於新型冠狀病毒疫情影響，中國許多省市政府執行封閉式管理，人流控管規定嚴格，生產廠區人員召募進度極具挑戰，且因公司的產能利用率仍在低檔，成品庫存天數已降到30天以下，訂單交貨不順的情況嚴重，國巨將盡全力調整產能，並滿足客戶緊急需求，讓疫情影響性降到最低，審慎應對業績及營運展望。（編輯：張均懋）1090226