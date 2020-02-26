禾伸堂子公司 與美國反壟斷案買家團體達成和解

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）禾伸堂子公司Holdings 100%持股之前日本孫公司HPC涉及的美國反壟斷案件，與直接買家團體原告達成和解協議，Holdings將依協議總計支付2800萬美元和解金額，去年第4季將提列1427萬美元。

被動元件廠禾伸堂今天下午公告，禾伸堂以及子公司Holy Stone Holdings（Holdings）及從屬公司Milestone Global Technology，共同就Holdings 100%持股之前日本孫公司Holy Stone Polytech Co., Ltd.（HPC）所涉及的美國反壟斷案件，與直接買家團體原告間達成和解協議，送請美國法院批准。

禾伸堂指出，經美國法院批准，Holdings將依協議總計支付2800萬美元和解金額，給直接買家團體原告，預計分二期，於今年9月15日前全數支付。

禾伸堂指出，公司與Holdings及Milestone在本案中，單純作為HPC之前直接和間接持股母公司，並未涉入HPC涉及反壟斷疑慮行為。

不過綜合考量審酌各項風險評估，參酌美國律師團對美國反托拉斯訴訟案件相關法律制度、程序規定及實務狀況諮詢，禾伸堂整體評估考量後，為避免訴訟中重大曝險，保障禾伸堂最大利益，董事會決議接受和解協議。

禾伸堂指出，上述和解金截至去年9月30日止，已估列約1373萬美元，去年第4季提列1427萬美元。（編輯：黃國倫）1090226