武漢肺炎影響太陽能併網時程 經濟部展延2個月

（中央社記者吳柏緯台北26日電）受武漢肺炎疫情衝擊，太陽光電產業擔憂3月出現零組件斷鏈，無法如期在4月30日完成併網，影響適用費率。經濟部今表示，決定將期限展延2個月，讓業者有足夠時間應變。

太陽能光電業者日前指出，太陽能模組與逆變器等關鍵設備零組件受武漢肺炎疫情影響，恐在3月時出現斷鏈。由於去年申請的併網專案時，依照規模不同，最後的併網時限分別為今年4月30日與6月30日，業者擔憂在斷鏈的情況下，恐來不及於時限前完成，造成無法適用去年費率的情況，因此希望經濟部能夠放寬時限。

為了協助業者度過瓶頸，並爭取更充裕的時間應對，經濟部再生能源電能躉購費率審定會今做出決議，兩種規模不同的太陽能發電系統併網截止日期，一律展延2個月。

經濟部次長曾文生稍早出席經濟部記者會時說明，2019年通過的太陽能發電新建設備案，依規模不同而有不同的併網截止時間。500kw以下的設備，最後期限為今年4月30日、500kw以上，沒有加裝加壓站的設備，最後期限為今年6月30日。

曾文生說明，由於業者反映部分零組件在中國大陸生產，供應情形在2月底、3月初可能面臨瓶頸，為了使面板供應穩定，並讓所有裝置再生能源的民眾與業者放心，因此決定，上述兩種太陽能發電系統的併網期限，一律展延2個月。

500kw以下的設備，最後期限改為今年6月30日、500kw以上，沒有加裝加壓站的設備，最後期限改為今年8月31日。

由於太陽能費率逐年調整，曾文生說明，只要業者在展延期限之前完成併網，仍可以適用2019年申請併網專案時所制定的費率。

他也進一步提到，持續與業者溝通並掌握產業現況，同時希望以時間換取空間，讓業者有足夠時間應變。1090226