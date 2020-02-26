鴻海3/3法說會 聚焦首季營運和陸廠復工

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海公告將於3月3日下午舉行法人說明會，讓投資法人瞭解鴻海今年第1季營運展望，外界將關注武漢肺炎疫情對中國大陸廠區影響及復工狀況。

鴻海指出，會議將採電話連線形式，全程以中文進行，預計歷時60分鐘，晚上召開英文場電話說明會。

中國武漢肺炎疫情持續，鴻海集團在中國大陸廠區復工狀況備受關注。中國媒體日前報導，鄭州富士康在廠員工已突破2萬人，廠區再提高獎勵，新入職員工在符合條件後，可獲現金人民幣7000元（約合新台幣3.02萬元）。

此外，深圳廠區已啟動大規模招聘，並推出正式工新進入職激勵措施，特定事業群員工在符合條件下，激勵獎金由人民幣3360元上調到7120元（約合新台幣3.1萬元）。

對於上述消息，鴻海重申不針對單一廠區及產能狀況發表評論，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對全年營收確實會有負面影響。

鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工蘋果iPhone的兩大生產基地，穩定復工攸關iPhone組裝代工進展。鴻海深圳與鄭州廠區合計約占鴻海集團48%營收，員工人數至少32萬人。

其中，粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。

法人指出，鴻海集團大約有75%產能位於中國，各地方政府復產的時間和要求有所不同，其他省份的工人回到廠區需要14天不等的檢疫觀察期，預估最快3月初可望全面生產。不過法人預期受到疫情影響，鴻海第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季季減42%，比去年同期下滑5%，將是11個季度來的低點，每股純益可站上1.2元。（編輯：張良知）1090226