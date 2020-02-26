口罩地圖隨手查 陳美伶：開放資料幫大忙

（中央社記者潘姿羽台北26日電）武漢肺炎疫情延燒，國人於藥局前排隊買口罩已成為日常一景，不少人更善用口罩地圖查詢鄰近藥局、存貨，免得撲空；國發會陳美伶表示，如果之前沒有做好開放資料的準備，不可能這麼快速將系統建置完成。

國發會今天舉辦「108年資料應用輔導成果發表會」，陳美伶致詞時表示，未來將走向資料經濟時代，必須靠資料來驅動下一世代的產業發展；換言之，資料好比新的石油、新的能源，是很重要的戰略資產。

以最近新聞焦點為例，由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，口罩成為國人防疫的必需品，政府採取實名制控管口罩後，政府與民間陸續出現各種以「口罩地圖」為概念的查詢系統；陳美伶表示，從這次經驗便可看出，數據幫了很大的忙。

陳美伶表示，現在民眾可以透過開放資料，迅速知道口罩的流量、存量以及區位，如果之前沒有做好開放資料的準備，這次不可能這麼快建置好相關系統，可見資料的重要性。

至於疫情對經濟的影響，陳美伶會後受訪時表示，觀光業、航空交通產業影響最深，政府已經端出紓困方案，就是為了讓業者可以喘口氣，當中也包含振興做法，期待未來還會推動前瞻二期計畫，把需求部分納入，創造更大振興效果，讓產業受的傷害降至最低，甚至翻轉台灣經濟。

陳美伶最後也說，這波疫情雖然影響經濟，但期待業者藉此機會，把人員素質提高、改造環境等等，特別是數位化、智慧化，可以跳脫過往傳統經濟模式，讓台灣中小企業展現完全不同的面貌，轉骨升級。（編輯：黃國倫）1090226