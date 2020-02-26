降低燃煤空污 2025年前擬完成9部燃氣機組

（中央社記者吳柏緯台北25日電）為了降低燃煤造成的空氣污染，經濟部表示將會加速替換老舊機組，同時滿足用電需求，預計在2025年前，台電將陸續完成9台燃氣機組，總裝置容量上看1000萬瓩。

環保署昨天撤銷台中市政府對台中電廠（中火）做出的三項處分，經濟部表示，尊重並支持環保署依法所做的處分，經濟部已要求台電，對台中電廠提出更嚴格的「自主減煤計畫」，並於今年10月空污季時開始實施。

經濟部今天下午舉行「環保署撤銷中市廢止中火許可證處分」記者會，政務次長曾文生指出，「增氣減煤」是國家重要的能源政策，經濟部會在確保供電穩定的基本前提下，呼應民眾期待持續減煤。

曾文生說，為了回應民生用電與商業用電需求，同時顧及環境發展，除了持續發展再生能源以外，最重要的工作，是加速開發燃氣機組。

他進一步表示，台電從現在開始，直到2025年前，共會陸續完成9部燃氣機組，總裝置容量上看1000萬瓩，換句話說，在未來的5到6年期間，台電會加速替換老舊機組，同時滿足用電需求，並達成改善空氣的目標。

除了投資燃氣機組，中火的10部燃煤機組降低污染的措施也持續執行。曾文生說，在103年時，排放的汙染物達4萬噸，到了108年年底，已降到1萬9000噸，減少幅度超過50%。未來污染防治設備與燃氣機組陸續上線，排放量更會大幅下降至8400噸，減量78%。

台電表示，去年燃煤及燃氣發購電量占比已呈現「黃金交叉」，氣電首度正式超越煤電，且今年1月全月氣電發電占比已逾4成，成為台灣最主要的電源。（編輯：林淑媛）1090226