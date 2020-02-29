疫情重創零售餐飲內需 首季不妙估第3季反彈

武漢肺炎風暴中的內需市場1（中央社記者蔡芃敏台北29日電）武漢肺炎疫情衝擊內需，經濟部調查指出，零售、餐飲2月營業額恐將減少新台幣125億元及61億元，預估疫情結束後，消費力道有望V型反彈。學者評估，若能在第2季前控制好疫情，消費力道將在第3季、第4季強彈。

武漢肺炎疫情持續延燒，全球新增感染案例有增無減，即便目前台灣疫情控制得宜，但已衝擊消費者心理，百貨公司及各大賣場逛街人數較以往大幅減少，民眾到餐廳用餐的頻率也不如以往，電影院更是門可羅雀。疫情爆發迄今已經改變消費者生活模式，也重擊觀光業、餐飲業和零售業。

疫情衝擊內需消費 觀光餐飲零售受創

根據經濟部統計處調查，有高達6成零售業認為業績將受疫情影響，餐飲業更不樂觀，有79.2%業者認為會受到影響。經濟部表示，業者認為疫情效應將在2月發酵，零售及餐飲營收可能分別減少125億元及61億元。

經濟部統計處副處長王淑娟說明，若零售、餐飲2月營業額將減少125億元、61億元，「衰退程度算是不小」。不過，實際狀況仍待數據公告，預估1月至3月零售及餐飲營業額出爐後，較能反映疫情對內需實際影響。

商總理事長賴正鎰表示，根據商總調查，商業、服務業等內需型業者對2月業績不樂觀，預估將較1月大減5成。

王淑娟說，目前尚無法評估疫情，不過，以SARS經驗來看，疫情勢必影響內需市場，民眾會減少消費需求，但需求不會消失、而是往後遞延。預估武漢肺炎疫情結束後，消費力道有望V型反彈。

民國92年SARS爆發時，當年度3月餐飲業營業額為209億元、年減4.8%，4月營業額為190億元、年減8.5%，5月受疫情影響最劇烈，營業額僅有179億元，衰退呈現雙位數、年減17.5%。

不過，6月逐漸走出疫情陰霾，營業額回升至212億元、年減6.2%，7月則是步入常軌，營業額達236億元，年增4.8%。

零售業銷售數據也是同樣狀況，當年3月營業額為2182億元，4月2150億元年增2.1%，5月僅剩下2100億元、年減2.9%，6月回升至2194億元，年增率小幅增加3.9%，7月為2343億元，年增達6.8%。

需求不會消失 外送外帶成新消費型態

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任分析，因為民眾減少出門，交通運輸、觀光、百貨影響衝擊較大。不過，現今消費型態與爆發SARS時截然不同，民眾可以改用線上平台購物，加上外送平台盛行，也有不少餐廳主打拿了就走，新的消費型態會抵銷衝擊。

他說，相較日本及南韓確診人數大增，台灣肺炎疫情還算和緩，若疫情在第2季前控制得宜，預估消費力道將在第3季、第4季提升。

待疫情減緩 消費可望爆發性反彈

賴正鎰表示，若疫情到5月才減緩，商業、服務業2至4月營業額恐蒸發5000億元。不過，政府防疫成效佳，預估疫情最快將在3月底告一段落，4月有望恢復正常，當民眾生活作息恢復常軌後，預估第2季消費能量有機會「爆發性反彈」，彌補前4個月的消費不足之處，影響營業額則在3000億元至4000億元間。

另外，台灣去年來台旅客約1184萬人次，觀光人次創下新高，非陸客部分則近914萬人次，較107年成長9%。不過，疫情重創全球觀光產業，台灣也免不了衝擊。

賴正鎰說，中國、日本、韓國觀光客不來，加上民眾宅在家裡不出門，讓旅遊、餐飲、住宿業成為疫情重災區，已有旅宿業者、觀光巴士業者撐不下去，預計上半年業績將大受影響。（編輯：林淑媛）1090229