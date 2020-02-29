海外觀光需求轉向國旅市場 遊覽車團客吃不到商機

疫情升溫，國人海外觀光需求轉向國內旅遊市場，但因民眾傾向自駕遊，以避開團體密閉空間傳染機會，專營遊覽車包團的國旅業者吃不到，連假掉單9成。中央社記者江明晏攝 109年2月29日

武漢肺炎風暴中的內需市場2（中央社記者江明晏台北29日電）疫情升溫，國人海外觀光需求轉向國內旅遊市場，成為挹注全台飯店住房與景點商圈的活水；但因民眾傾向自駕遊，以避開團體密閉空間傳染機會，專營遊覽車包團的國旅業者吃不到，連假掉單9成，只能咬牙苦撐。

武漢肺炎疫情升溫，中國以外全球各國單日新增的確診病例總數，已超越中國單日新增確診人數，加上各國加強入境管制，國外觀光客來台減少，國內民眾海外旅遊意願降低，國內旅遊的本地客成為全台各大旅遊景點、飯店、餐飲的支柱。

海外觀光需求轉向國旅 自駕遊成主流

業界人士觀察，台中燈會、木柵動物園、勝興車站、各大遊樂園等，假日都還是充斥人潮，國人海外出遊的需求導入國旅市場，許多飯店近期都靠國旅本地客「補血」，住房表現回籠；但僅有散客市場穩住基本盤不墜，以經營遊覽車載客包團的國旅團業者卻「吃不到」商機。

「國旅團旅行社業者都在苦撐」，台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長賴俊傑對中央社記者表示，受武漢肺炎疫情影響，大部分國旅團都面臨取消或延期。肺炎疫情爆發後，國旅出團人數大約已掉了5成，現在二二八連假出團比例只剩個位數，幾乎較去年同期少了9成，「這幾天都在處理訂單延期或取消，且取消的比例越來越多。」

產業人士研判，由於肺炎疫情蔓延，民眾出遊傾向自行開車，減少搭乘交通工具與遊覽車的機會，更有部分學校已將國中小畢業旅行及校外教學，延至5月以後辦理。這對以遊覽車為主要交通方式，經營國旅市場的中小型旅行社影響非常大。

校外教學畢旅全延後 國旅供應鏈等待春天

因應疫情，國旅業者也發起自救活動，台灣旅行業國民旅遊發展協會日前號召國旅相關業者，舉辦半日遊行程，13輛遊覽車做好消毒工作，由13家旅行社認捐出車，約400多人參與出團，但挹注程度如杯水車薪。

賴俊傑表示，全台約有1萬2000輛遊覽車專屬國旅市場，初估每年至少有4000萬人次、若以二日遊平均6000元的價值估算，保守估計一年產值至少有千億元規模；但疫情迄今已造成國旅相關業者約32億元的損失，「嚴重程度跟SARS時期不相上下。」

雄獅集團寶獅旅行社也觀察到同樣趨勢，受疫情影響，許多國內旅遊的團體遊程如獎勵旅遊、客製化包團等，都陸續接到取消或延期；而二二八連假較受旅客青睞的，通常是自駕的半自由行產品、集散成團的小包團等，由旅行社安排好食宿，交通則自行解決，以避開團體多人接觸的風險。

「農曆年後通常是國旅旺季，一路從3月底就開始旺到6月」，賴俊傑說，全台灣將近有4000家旅行社，規模橫跨大中小，有一半在經營國旅市場，今年疫情讓旺季商機飛了，對國旅業者的人事管銷是非常大的壓力。

國旅業者加強教育訓練 盼振興券喚回人潮

他坦言，業界老闆普遍都在苦撐，只能拿出「存糧」照發薪水，但目前旗下會員有160多個、9成都是聚焦國旅團的旅行社，尚未有裁員、無薪假或倒閉的情形發生；多數業者趁此時機加強教育訓練，包含經營KNOW HOW、財務、人資、品牌建立、行銷業務、美學設計、領團人才進階訓練、精修出團SOP等，為以後的爆量需求潮做好準備。

「現在國旅團普遍進階創意與高質感，不是外界認為那種里民服務，還是辦給老人的進香團」，他表示，國旅團除了規劃各式主題外，通常會有晚會、團康活動和客製化行程，注重活動企劃能力，因此相關帶團人員通常至少要兩年的訓練時間，人力培養不易。

因應疫情，政府近期祭出紓困與振興方案，用以提升國人出遊觀光消費意願，賴俊傑表示肯定，希望政府能夠給予中小型旅行社更多協助，以度過此次難關，包括發放專屬參團國旅的振興券，吸引國人參加國旅消費，也希望政府能夠提撥行銷預算，讓國人能夠認識國旅，才能避免觀光財都給國外賺走了。（編輯：張良知）1090229