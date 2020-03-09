香蕉新樂園5/10停業 台中老牌餐廳不敵疫情

（中央社記者郝雪卿台中9日電）繼五星級飯店台中亞緻大飯店熄燈後，又一家知名老牌餐廳「香蕉新樂園」將停業，創辦人吳傳治今天表示，因為受疫情影響，已無力招架，決定營業至5月10日母親節為止。

在台中市北區營業30年的香蕉新樂園，數十年來見證台中泡沫紅茶文化的興起，吳傳治從台灣常民文物譜出台灣懷舊風潮，帶動台中懷舊軟實力，歷經外交部宴請邦交國總統使節及50多國觀光客的輝煌歷史。

吳傳治指出，在度過2003年SARS的肆虐、2008年金融海嘯波及，還有近年來的一例一休政策的衝擊，都挺過來了，這次武漢肺炎疫情的慘烈浩劫，全球經濟也受牽連陷入嚴重崩壞之際，中大型旅遊餐飲服務業都承擔龐大資金壓力，實在已無力招架，更不容許再貿然挺進。

吳傳治表示，決定5月10日母親節是最後一個營業日，感謝大家過去30年的關愛與照顧。也希望台中文化城的多元樣貌，不會因香蕉新樂園的熄燈而失去風采，並將捐出多件文物作為台中市政府可能成立「市史館」的典藏品。（編輯：李錫璋）1090309