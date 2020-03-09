香蕉新樂園將捐文物 文化局：啟動評估作業

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市知名懷舊餐廳「香蕉新樂園」今天宣布將營業到5月10日，創辦人吳傳治決定將相關文物捐贈台中市府典藏，文化局長張大春表示，將依規定啟動評估作業規劃典藏事宜。

在台中市北區營業30年的香蕉新樂園，數十年來見證台中泡沫紅茶文化的興起，吳傳治從台灣常民文物譜出台灣懷舊風潮，帶動台中懷舊軟實力，歷經外交部宴請邦交國總統使節及50多國觀光客的輝煌歷史。

挺過SARS、金融海嘯及一例一休政策衝擊的香蕉新樂園，卻無力招架這波武漢肺炎疫情的重創，吳傳治表示，從大年初五開始，平日來客只剩1到2成，假日也只有3成，資金壓力龐大，原本他規劃30年後餐廳要華麗轉身，沒想到要做出停業的決定。

平時就喜歡收藏文物的吳傳治指出，他收藏的文物大約2萬多件，餐廳停業後，這些文物搬回去擺倉庫，就失去他當初收藏的價值，所以他決定將有關台中市的文物，例如台中市役所礦物彩畫等，捐給台中市政府典藏。

吳傳治下午特別為了捐贈文物事宜拜訪台中市文化局長張大春，張大春指出，很感謝吳傳治的不藏私，願意將收藏供大眾欣賞，市府會依規定啟動評估機制，予以妥善保存，並尋求適合的展示場所。（編輯：李錫璋）1090309