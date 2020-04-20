手機市場急凍 3月出貨創499之亂後新低

受疫情影響，台灣手機市場「急凍」，市調機構公布，3月出貨量僅42.6萬支，月減逾15%、年減逾1成。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者江明晏台北20日電）受武漢肺炎疫情波及，台灣手機市場「急凍」，市調機構公布，3月出貨量僅42.6萬支，月減逾15%、年減逾1成，創2018年6月「499之亂」後新低。

根據市調機構調查指出，台灣手機市場3月出貨量僅42.6萬支，月減逾15%、年減逾1成，再創2018年6月「499之亂」後新低，市場分析，除了疫情干擾新機上市影響，5G開台落在下半年，也成了消費者觀望主因。

觀察3月台灣手機市場，蘋果仍蟬聯銷售量、銷售額市占、單機銷售三冠王。

銷售量前10大品牌中，蘋果仍是銷售量冠軍，以30.7%的市占排名居首；三星則以26.6%緊追在後、OPPO位居第3，市占率11.2%。第4至10名分別為紅米6.3%、華碩3.8%、realme為3.6%、宏達電3.5%、華為2.4%、vivo2.4%、Sony1.9%。

若以3月銷售額市占來看，Apple以58.3%的市占蟬聯第一，其後分別為三星24.9%、OPPO為4.5%、Sony為2.1%、華碩1.9%、紅米1.7%、realme為1.5%、宏達電1.5%、華為0.7%、LG為0.6%。

熱銷單機排行榜來看，蘋果iPhone 11 128GB摘下第一，但除了蘋果外，皆以非旗艦手機為主，三星Galaxy A51、三星Galaxy A20分居第2、第3，前10名中，三星A系列共擠進4款，還有Galaxy Note 10 Lite。

通路高層指出，由於疫情波及新機上市時程，過去5個多月除了三星S20系列和A系列之外，台灣手機市場「急凍」，3月高階手機市場「賣得很差」，推估可能來自於部分企業休無薪假，估計4月台灣手機銷售量也不到50萬支。（編輯：鄭雪文）1090420