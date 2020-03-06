武漢肺炎疫情衝擊 IDC：台灣智慧手機恐衰退9.4%

（中央社記者張建中新竹6日電）武漢肺炎疫情延燒，資訊科技諮詢機構國際數據資訊（IDC）全面調降台灣個人運算裝置市場預測，預估今年智慧手機市場恐衰退9.4%，遠低於原先預估的成長4.9%。

IDC統計，2019年台灣智慧手機市場約645萬台，年減12.6%，主因換機週期拉長，以及消費者觀望5G手機發展。

IDC原先預期2020年台灣市場將因更多具價格競爭力的4G新機，以及5G服務開台後帶動中、高階手機將啟動新一波換機潮，為歷經4年衰退的智慧手機市場帶來成長動力。

但自2019年11月國家通訊傳播委員會（NCC）公告各家手機廠須簽定正確標示台灣名稱切結書以來，陸續影響中國大陸廠商新機進貨狀況，IDC表示，如今又有武漢肺炎疫情蔓延，工廠生產狀況不明朗而影響出貨。

IDC預估，今年台灣智慧手機市場恐將進一步滑落至584萬台，將較去年減少9.4%，低於原先預估的成長4.9%。

IDC同時預估，今年台灣平板電腦市場將下滑13.9%，顯示器市場下滑5.2%，個人電腦也將下滑4.3%。（編輯：楊玫寧）1090306