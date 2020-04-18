iPhone SE首波到貨估4萬支 暖流難救急凍市場

iPhone SE新機24日開賣，首波到貨量估3、4萬支，應可滿足需求，但疫情導致消費趨緩，全台4月手機銷量恐再創499之亂後新低。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 109年4月15日

（中央社記者江明晏台北18日電）iPhone SE新機將在24日開賣，通路高層透露，全台首波到貨量估3、4萬支，應可滿足需求，雖為急凍的手機市場注入暖流，但疫情導致消費趨緩，全台4月手機銷量恐再創499之亂後新低。

蘋果（Apple）日前發表第2代iPhone SE新機，配備4.7吋螢幕、A13仿生晶片、單鏡頭相機及可指紋辨識的Home鍵，將於4月24日開賣，售價新台幣1萬4500元起，是目前蘋果推出最便宜的iPhone。

5大電信全數加入第2代iPhone SE開賣陣容，並推出資費方案，業者也表示果粉預約訂單開出紅盤，顯示史上最低價的iPhone受到市場熱烈關注。

初期到貨量能否滿足首波需求？通路高層對中央社記者透露，全台電信、手機等通路預估開賣前，首波將有3、4萬支到貨量，「到貨量不算多」，但由於iPhone SE並非旗艦機，認為應可滿足需求，第二批到貨時間估在5月初。

由於疫情波及中國品牌，台灣手機市場「急凍」，過去5個多月除了三星S20系列和A系列之外，幾乎沒其他新機問世，蘋果iPhone SE打著「史上最便宜iPhone」頭銜登場，為市場注入暖流。

不過，業者私下坦言，iPhone SE生產架構源自於iPhone 8，升級A13晶片、擴充無線充電等功能，螢幕4.7吋其實不太符合台灣消費者對大螢幕的偏好，雖然電信商預約成績告捷，但實際上掀起的換機潮應有限。

受到疫情影響，蘋果在中國的供應鏈停擺，至3月底前多家關鍵大廠稼動率才逐步恢復正常，通路高層認為，生產端的隱憂算是解除了，疫情前台灣市場iPhone11大缺貨，4月就一口氣到了20萬支，顯示生產能量已經恢復，倒是歐美國家需求不排除持續受疫情影響而下滑。

至於台灣的供需狀況，通路高層認為，供貨算是很正常，但需求仍難逃疫情影響，3月高階手機市場「賣得很差」，推估可能來自於部分企業休無薪假，估計4月台灣手機銷售量將不到50萬支，有可能接近2年前「499之亂」後單月銷售約45萬支的水平。

高層指出，若疫情警報沒解除，消費者不出門，通訊行成交機會減少，加上消費力道趨緩，估計換機週期還再拉長，是否影響5G升級則還要觀察。

此外，由於社交距離政策尚未解除，在防疫顧慮下，電信商紛紛表示，目前傾向不舉辦iPhone SE開賣活動，也有電信商指「還在討論中」。

遠傳和台灣大日前宣布iPhone SE預約成果，以128GB最受果粉青睞，占比達6成，黑、白色兩款機種都頗受果粉青睞；台灣之星用戶較喜好64GB，選擇占比超過4成，顏色以白色最受市場喜愛，有近4成消費者選擇。（編輯：張均懋）1090418