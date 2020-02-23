疫情衝擊手機製造與需求 品牌廠緊盯復工進度

武漢肺炎疫情衝擊全球手機產業，蘋果已示警首季財測無法達標。因中國大陸部分城市封閉性管理，評估手機組裝業者2月營收恐受影響。（中央社檔案照片）

武漢肺炎經濟衝擊效應專題（中央社記者鍾榮峰台北23日電）武漢肺炎疫情衝擊全球手機產業，蘋果已示警首季財測無法達標。因中國大陸部分城市封閉性管理，加上人流物流嚴格管控，評估手機組裝業者2月營收恐受影響，上半年營運表現視復工進度而定。

中國武漢肺炎疫情持續，已經對全球手機產業造成衝擊。蘋果（Apple）開第一槍，預估到3月底的財測可能無法達標。

蘋果指出，受到武漢肺炎疫情影響，全球iPhone供應可能受限，中國市場的產品需求也會受到衝擊；iPhone的製造夥伴據點雖位於武漢之外，且廠區陸續復工，但產能回升速度低於預期。

疫情隱憂也波及原定24日到27日在西班牙舉行的世界行動通訊大會MWC（Mobile World Congress），業界重量級大廠美國亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、韓國LG電子、瑞典愛立信（Ericsson）、日本NTT DoCoMo及索尼（Sony）等紛紛退出，導致主辦單位只好宣布取消2020MWC盛會，是33年來首次停辦。

展望今年上半年智慧型手機產業，研調機構TrendForce表示，供應鏈受疫情衝擊，估首季智慧型手機產量將年減約12%，長期將導致民眾消費力道減弱。若疫情沒有在2月底前受到控制，恐怕將持續對第2季智慧型手機生產造成負面影響。

本土法人報告指出，武漢肺炎疫情使得農曆年後生產和運輸多處受挫，全球智慧型手機約60%在中國製造，預估今年第1季中國智慧型手機需求將年減35%、季減30%，拖累全球智慧型手機同期出貨量年減約14%、季減22%。

法人表示，蘋果約有60%的iPhone組裝量在鴻海集團的鄭州廠區，不過目前復工增產速度依舊緩慢，預估今年iPhone出貨量約2.04億支，較去年僅成長9%，較原先預測的2.17億支減少。

iPhone出貨量下修，主要是組裝廠缺工及關鍵零組件短缺，且中國市場今年上半年需求恐受影響。法人預期第1季iPhone出貨量約2330萬支，恐季減4成。

觀察手機組裝產業，資策會產業情報研究所（MIC）指出，台灣手機系統組裝在中國大陸產能比重約85%。

工研院產業科技國際策略發展所指出，台廠主要代工客戶包括蘋果（Apple）、華為與小米等，相關客戶在中國大陸的出貨比重分別約15%、35%及55%。

法人指出，台廠包括鴻海、和碩、緯創、英業達及中國大陸廠商比亞迪等，是蘋果、華碩和小米等品牌手機組裝業者。

其中，鴻海集團在中國大陸鄭州廠和深圳龍華廠是組裝代工iPhone的兩大生產基地，能否穩定復工攸關iPhone組裝代工進展。鴻海深圳與鄭州廠合計至少占鴻海集團約48%營收，員工人數約32萬人。

法人預期受到疫情影響，鴻海第1季業績可能會跌破新台幣兆元大關，較去年第4季季減42%，比去年同期下滑5%，將是11個季度來低點。鴻海在20日指出，中國大陸主要廠區復工進度較謹慎，對於全年營收確實會有負面影響，海外廠區包括越南、印度、墨西哥等地營運仍持續滿載，部分擴產計畫正常進行中。

其他手機組裝廠商如韓國三星（Samsung），其主要組裝基地逐漸轉移到越南北寧省，法人預期受到的影響較小。從地區來看，工研院產科國際所指出，高達9成台商手機組裝產能集中在中國大陸河南、江蘇、山西、上海，部分產能分散在印度、越南、墨西哥等其他海外產地。

在陸廠和外資部分，工研院表示，中國大陸組裝業者高度集中在廣東、江西與浙江，少數業者在印度與印尼設有產能；外商組裝位於廣東與湖南，並在海外多處設有生產據點。

工研院產科國際所分析，疫情對台廠、陸廠與外資廠商而言，主要是延遲開工影響現有庫存或缺料，台廠與外資廠商可暫時透過海外產能調配因應，不過仍有減產造成營收不佳的風險，評估手機組裝業者2月營收恐受影響，上半年營運也待觀察；但陸廠多以國產品牌與內需市場為主，疫情將明顯衝擊陸系品牌與組裝業者表現。

從供應鏈和產能稼動率來看，本土法人報告表示，由於第1季智慧型手機出貨受疫情衝擊，預估供應鏈將出現營收和獲利下修潮，多數供應鏈表示3月復工後，產能利用率要恢復到淡季水準約60%以上。

工研院預期，部分上游零組件包括印刷電路板（PCB）、機殼、電池、聲學元件等，可能面臨供應短缺，不排除轉向依賴海外產能，這可能拉高物料成本，波及全球手機產業成長幅度。

PCB供應鏈業者透露，目前中國廠區均按各地政府規劃陸續復工，但後續疫情是否能控制，成為市場隱憂。若延燒到3月甚至之後，不排除會影響整體手機終端需求，市場存在許多變數。（編輯：張良知）1090223