亞都麗緻6日停牌 傳台中據點營運調整

飯店業者亞都麗緻5日無預警宣布，因重大事項待公布，6日起暫停交易，市場猜測不排除和旗下直營據點如台中亞緻等營運變動有關。（圖取自facebook.com/landistaipei）

（中央社記者江明晏台北5日電）疫情期間，國內飯店業住房慘遭波及，飯店業者亞都麗緻今天無預警宣布，因重大事項待公布，6日起暫停交易，市場猜測不排除和旗下直營據點如台中亞緻等營運變動有關。

櫃買中心今天公告，飯店業者亞都麗緻因有重大事項待公布，上櫃股票6日起暫停交易，待公布上述重大訊息後再申請恢復交易。亞都麗緻表示，明天將召開董事會，相關訊息屆時才會公布。

由於正值疫情期間，國內飯店業住房慘遭波及，市場猜測，不排除和旗下直營據點營運變動有關，尤其台中亞緻營運偏弱，備受市場關注。

亞都麗緻旗下包括台北亞都麗緻、台中亞緻2處直營據點，近年受到飯店市場競爭，營運表現偏弱，去年亞都2019年自結合併營收新台幣8.21億元，年增0.43%，自近10年低點回升；前3季稅後虧損0.54億元、每股虧損0.77元，優於前年同期的每股虧1.02元，而亞都麗緻已連續2年虧損，2017年與2018年分別每股虧損0.11元、0.81元。

台北亞都麗緻大飯店於1979年開幕，2006年投資設立台中亞緻大飯店，於2007年3月正式開幕，隸屬於旗下子公司亞緻酒店。另外，也透過子公司麗緻管理顧問發展旅館加盟管理顧問業務，子公司亞緻餐飲負責發展館外餐飲業務。

不過，台中亞緻酒店開業13年來，經營狀況未能達標，據亞都財報揭露，該據點隸屬的子公司亞緻酒店，僅有1年賺錢，自2006年成立至去年第3季，子公司亞緻酒店累計虧損達3.5億元。（編輯：楊凱翔）1090305