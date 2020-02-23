全球經濟的雷曼時刻 武漢肺炎疫情影響一次看懂

武漢肺炎經濟衝擊效應專題（中央社記者潘姿羽台北23日電）武漢肺炎疫情蔓延，對全球經濟衝擊效應逐漸擴散，國際貨幣基金（IMF）等國際機構表示今年全球經濟成長恐因疫情受阻；從主計總處數據來看，疫情對輸出、民間消費以及物價衝擊已經顯現，台灣今年經濟成長率能否「保2」，恐怕還是未定數。

1月23日，中國武漢封城的訊息傳開，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診個案擴及新加坡、越南等其他國家，疫情陰影迅速籠罩全球；台灣宣布提高防疫層級，政府如臨大敵的舉動，讓民眾嗅到山雨欲來的不安氣息。

短短1個月內，台股經歷史上最慘紅盤日，單日重挫近700點；中國一線城市北京、上海接連宣布實施猶如半封城的「封閉式管理」，引爆業界對於供應鏈「斷鏈」的憂心；日本、韓國疫情連環爆，加劇市場對亞洲地區經濟前景蒙塵，不只日圓避險光環失色，熱錢更撤離亞洲市場，亞幣應聲重挫。

IMF認為，武漢肺炎疫情已傷害中國經濟成長，若進一步擴散至其他國家，恐令今年原已預期「高度脆弱」的全球經濟復甦進展受阻。

德國知名智庫、基爾世界經濟研究所（IfW）所長費爾伯邁爾（Gabriel Felbermayr）更示警，2019年冠狀病毒疾病已超越美中貿易戰和英國脫歐，成為當前全球經濟的最大威脅，甚至可能是「雷曼時刻」，德國、韓國、台灣、日本、美國的製造業都可能被拖累。

中國外溢效果重傷台出口 民間消費靠宅經濟支撐

2003年SARS時期，國人深陷對疫情的恐慌，更親身經歷消費蕭條、房市築底的慘況，也因此，武漢肺炎爆發以來，市場擔憂台灣經濟將再陷低谷。

主計總處2月中旬發布經濟預測，下修2020年經濟成長率預測值0.35個百分點，降至2.37%；並以2019年冠狀病毒疾病的疫情控制在3個月內為前提，估疫情帶來的負面衝擊約0.35至0.5個百分點，且「對輸出影響尤其大」。

根據IHS資料庫，2003年中國大陸GDP占全球比重為4.26%，2019年躍升至16.27%；國發會官員坦言，中國如今影響力大增，不只是消費大國，也是全球重要的生產基地，對其他國家及台灣造成的外溢效果，會比SARS時期更為明顯。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，中國造成的影響可分為兩大面向，一是中國經濟體規模龐大，當中國因疫情衝擊、需求降低時，會削弱台灣出口表現；二是台灣與中國供應鏈緊密，中國因疫情嚴峻，許多城市封城、封閉式管理，造成人流、物流受阻，廠商復工及供貨都有問題，台灣上下游產業鏈都會受影響。

從主計總處最新發布的經濟預測來看，2020年實質輸出成長率為1.73%，較去年11月預測值大幅下修0.96個百分點。

至於民間消費實質成長率為1.58%，較上次預測值下修0.44個百分點。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任分析，「宅經濟」當道，現在網購盛行，即便不出門，也可以在家購物，多少有助於減緩疫情帶來的衝擊。

觀察行業細項，吳大任分析，餐飲業可以透過外送平台取得訂單，零售業若有經營線上通路，衝擊也可望減緩，但交通運輸、觀光、百貨等業別，以實體服務為主，恐怕傷害還是很大。

儘管主計總處2月中旬發布的經濟預測已納入疫情衝擊，仍被詬病「過於樂觀」，一名國民所得評審委員私下吐苦水，直言疫情發展仍是進行式，且中國經濟數據、疫情、復工等資訊不夠透明，「影響多少，目前真的很難掌握」。

SARS時期房市慘淡 2020年第1季量縮價穩

談起SARS時期，許多人都會有印象，原本已向下修正的房市，因疫情雪上加霜，下殺至谷底；回想當時市況，住商不動產企研室經理徐佳馨形容：「不只是一攤死水，根本是像沼澤。」

徐佳馨表示，當時已經是空頭市場，又爆發聞所未聞的大規模流行疾病，死亡數持續攀高，「大家完全被嚇到」；景氣不好、人人自危的環境下，根本沒人要買房，台北市大安區安和路的公寓，一坪只要20萬元左右，和如今每坪動輒80萬元的市價是天壤之別。

至於當前市況，台經院研究員劉佩真分析，房市自2016年的低點緩步成長至今，又處在資金豐沛、超低利率的環境，賣方抗壓性遠比SARS時期要好，預估今年第1季房市「量縮價穩」，儘管成交量減少，賣方對於讓利幅度還是有堅持，較難出現大跌價的局面。

徐佳馨指出，建商經歷房市十餘年的多頭，口袋深了、體質也變好，因此目前房市氛圍並沒有SARS時期的低迷；劉佩真則說，台灣疫情和其他國家相比，並不算嚴重，不過市場能否逐步回溫，仍得關注疫情後續發展。

疫情激起民眾恐慌 主計總處：不至於通貨緊縮

有了對抗SARS的經驗，今年2019年冠狀病毒疾病爆發的消息一出，台灣民眾高度戒備，人人搶買口罩、酒精，甚至意外掀起「衛生紙之亂」的烏龍事件，除了擔心買不到，也害怕價格會愈炒愈高。

主計總處專門委員邱淑純解釋，疫情對物價的影響，主要是需求減緩，導致消費者物價指數（CPI）年增率走低，但不至於發生通貨緊縮；她也說明，現在民眾搶買的口罩，政府統一徵收並調配定價，不會有價格哄抬的情況。

不過中國最新公布的1月CPI年增5.4%，創下逾8年新高，其中，食品價格年增20.6%，豬肉價格上漲116%。中國人民銀行副行長范一飛還特別強調，大規模通膨的事情「絕對不會」出現。

元大寶華董事長梁國源指出，中國之所以談到通貨膨脹，除了疫情引發民眾囤物資，非洲豬瘟墊高豬肉價格、農曆春節的基期因素也有關係；回到台灣的物價情勢，不只沒有通膨問題，在疫情還不是非常嚴重的情況下，對通貨緊縮也不須過度擔憂。（編輯：林淑媛/黃國倫）1090223