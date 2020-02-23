疫情帶動宅經濟 電商追劇遠距辦公不打烊

武漢肺炎經濟衝擊效應專題（中央社記者吳家豪、韓婷婷台北23日電）武漢肺炎疫情持續升溫，加上中小學生延後開學，帶動新一波宅經濟商機，電商業者的電玩、食品、消毒用品及健身器材銷量大增，串流影音平台流量較春節成長逾2成，遠距辦公需求較平日增加3成以上。

教育部2月初宣布延後開學政策，不少學生選擇宅在家打發時間。PChome 24h購物表示，自2月起，站上電玩主機及遊戲片銷量較去年同期大幅成長90%；遊戲廠商包括鈊象、遊戲橘子、智冠等1月營收都繳出亮眼成績。

其中，鈊象繳出歷史新高數字，橘子創16個月新高，智冠則改寫13個月新高。讓過去2年受到大陸凍審事件沉悶許久的遊戲產業見到了意外的成長動能。

疫情未明導致民眾減少外出，宅在家裡的念頭就順勢推動宅經濟持續發威，除了遊戲產業熱銷外，電商業者第1季淡季業績也逆勢衝高，其中食品相關品項整體銷量更暴增。

包括即食、鮮食、冷凍加工食品、罐頭、泡麵等都成為熱門選項外，在家開伙也帶動柴米油鹽醬醋茶等需求；另外，宅在家追劇，零食、飲料解悶少不了。包括統一、愛之味、泰山、味全等食品大廠均表示，部分電商熱銷品銷量的確有顯著成長。

PChome 24h購物指出，現代人因平時工作繁忙，偏好選擇速食型的泡麵、乾拌麵，帶動PChome 24h購物泡麵銷量較去年同期增加近4倍；方便快速品嚐的即食料理買氣也飆升，2月上旬銷量年增率超過4.5倍，其中冷凍水餃成為銷售人氣王。

由於疫情帶動抗菌消毒用品的買氣，PChome 24h購物的乾洗手等潔淨用品，銷量於過年後大幅成長，以多功能、易攜帶、可快速消毒為主要選購趨勢。此外，消費者減少上健身房、降低戶外活動，也刺激PChome 24h購物重訓器材銷量較往年成長30%。

momo購物網觀察，在武漢肺炎防疫期間，標榜除菌或抑菌的洗衣精、織物噴霧成為重點購買商品，買氣約較平日成長3倍；個人清潔商品如抗菌洗手乳、制菌乾洗手等，銷售較平日成長最高50倍。

momo購物網也發現，因在外用餐需脫下口罩，容易增加飛沫傳染機會，許多消費者選擇在家用餐，帶動便利性高的泡麵、乾拌麵、易開罐頭等即食品買氣升溫，約較平日成長5倍。

影音平台愛奇藝台灣站數據顯示，今年春節連假結束後，隨著教育部陸續宣布各級學校延後開學，2月3日至9日進站人數及流量攀上新高，全站流量相較春節期間成長超過20%。

值得注意的是，愛奇藝台灣站以往流量表現最佳的戲劇、綜藝頻道並無明顯增幅，反而是以青少年及兒童為目標族群的相關頻道迎來一波明顯增幅，且動漫頻道流量較春節期間大幅成長40%，成長幅度為全站之冠。

台灣私有雲企業即時通訊龍頭的互動資通針對遠端工作防疫需求的企業，提供「team+私有雲企業協作即時通訊」解決方案，從1月底至本週的接案量成長30%以上，更有醫療機構的新增帳號數成長數倍之多；企業也出現客製化功能的需求，例如可線上填寫及回傳的健康自主管理調查表等，更容易掌握員工的健康狀況。

由於這波疫情影響不少企業及商家，其中以跨國公司或是與中國有商務往來的企業受到最直接衝擊。

互動資通創辦人暨董事長郭承翔指出，客戶群中各科技大廠的台灣幹部皆暫緩返回中國，並以不去中國出差為原則，為維持防疫期間正常營運，需居家隔離或申請在家工作的員工，都能透過team+內部溝通協作平台，與公司同步作業、即時連繫處理相關業務。（編輯：張良知）1090223