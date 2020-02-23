武漢肺炎肆虐需求升溫 生技研發成抗疫焦點

武漢肺炎經濟衝擊效應專題（中央社記者潘羿菁、韓婷婷台北23電）武漢肺炎疫情帶動口罩、手術衣、抗菌清潔品需求增溫，不僅平日交易清淡防疫概念股熱度瞬間增溫，總統蔡英文也關心防疫相關產業，親赴不織布大廠南六及高端疫苗公司參訪，南六表示這是公司創立42年來，首次有總統蒞臨。

面對武漢肺炎疫情威脅，各國升高防疫警戒，台灣對於清潔防護的衛生用品及口罩需求大增。在政府對口罩統一增購調度，以及經濟部和民間口罩工廠、物流、通路合作實施「實名制」配售政策下，台灣避免了屯積搶購情形，也讓民眾見識到政府與民間合作執行的效率。

南六表示，日前國內謠傳口罩材料不織布恐缺乏，其實口罩用料不多，「100萬口罩僅用1噸不織布原料」，所需用料比起紙尿褲、衛生棉等還要低，根本無需太擔心，現階段國內口罩需求增加，公司已經調度產能與人員配置，全力供應給下游口罩業者。

不僅是口罩原料產線全開，製作手術衣布料的南六大陸平湖廠2月3日就開工，因疫情升溫，早已取得綠色通道，讓產品快速出貨交付客戶手上；此外，高雄燕巢廠1條產線將升級，預計3月後開始投入手術衣基礎布料，以因應這波短期內龐大醫療耗材需求。

然而疫情也帶來負面效應，部分不織布產品在大陸物流運輸仍受限，導致交貨期必須延遲，多少影響整體營收表現；不過目前南六高雄燕巢2廠目前積極拉升水針布產能稼動率，南六認為，基本需求仍在只是被延遲，下半年動能有望復甦。

至於清潔用品生產大廠的毛寶，目前工廠位於新竹與越南，同樣因疫情增加來自日本與中國大陸訂單，其中以乾洗手、清潔劑與洗手乳等抗菌產品居大宗。

毛寶表示，已啟動調整產能與人力計畫，針對現階段比較熱門商品產線，調度較多人力投入生產，因應這波訂單需求，維持整體產線穩定性。

清潔劑原料大廠和桐主力生產地區為中國大陸，法人透露，目前和桐9座工廠已復工8座，產能尚未回到滿載，再加上物流運輸仍是高度管制，反應在第1季營收表現可能持平；不過，由於清潔用品向來是穩定需求量，看好後續拉貨力道可期。

除了口罩、防護衣、耳/額溫槍、乾洗手、護目鏡等基本防疫品之外，在生技醫療領域的檢測試劑、藥物及疫苗的研發製造，是對抗病毒擴散的另一個戰場。

台灣生技醫療產業面對這次疫情延燒，包括國家衛生研究院、生技中心、國光生醫、高端疫苗、亞諾法等廠商，均投入研發抗疫行列，鎖定檢測試劑、疫苗及治療藥物三大方向。

國衛院多管齊下研發藥物及疫苗，希望能迅速找到可抑制武漢肺炎的藥物，除了篩選出200多種藥物即將著手動物實驗，也針對有望治療武漢肺炎的「瑞德西韋」藥物，積極蒐集原料進行合成工作。近日更傳出好消息，已成功完成毫克級合成，2週內可提升至公克級合成，有望促成台灣自產，未來備而不用。

擁有龐大的抗體基因庫的生技中心則切入快篩與治療，執行長吳忠勳表示，生技中心在病毒檢測、治療性疫苗與抗體藥物開發也累積出許多經驗，已啟動快篩診斷試劑與治療性藥品的研發。

高端疫苗公司選擇投入檢測試劑及疫苗開發，12日宣布已完成新型冠狀病毒RT-PCR核酸檢測套組開發，並向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出許可申請；17日再宣布已與美國國衛院（NIH）簽約合作開發新冠肺炎疫苗，成為NIH唯二授權合作的公司。

國光生醫也成立專案研發團隊，正透過基因重組等方式尋求有效數據後，展開人體臨床試驗等合成開發技術。而亞諾法也宣布投入新型冠狀病毒快速檢測、治療性抗體與疫苗的開發。

前中研院院長、生策會會長翁啟惠日前曾提出預告，將來或許會演化成像流感般的傳染病。台灣生物產業協會理事長李鍾熙表示，在過去SARS時，疫苗還沒出來病毒已消失了；如果此次新冠病毒真演變成「流感化」，那疫苗就很重要。台灣若能蓄積研發能量，順利在檢測試劑、疫苗或治療藥物有所成果，不僅能為自己解決問題，更能為全球提供協助，台灣生技產業的國際地位也將更上層樓。（編輯：張良知）1090223