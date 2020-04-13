武漢肺炎疫情造成稅收隱憂 娛樂稅菸酒稅首當其衝

財政部13日公布第1季全國稅收新台幣4006億元，續創同期新高，但娛樂稅年減2.7%，創近4年新低，菸酒稅也年減8.2%，反映宴席聚餐減少。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）疫情衝擊尚未完全顯現，財政部今天公布第1季全國稅收新台幣4006億元，續創同期新高，年增逾1成，但娛樂稅年減2.7%，創近4年新低，以演唱會收入衰退最明顯，菸酒稅也年減8.2%，反映宴席聚餐減少。

展望後續稅收表現，財政部官員表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情蔓延，造成經濟活動萎縮，對今年稅收達標形成隱憂，加上政府祭出各項租稅紓困措施，預估對營所稅、營業稅、牌照稅、房屋稅、娛樂稅等都會造成影響，4月起會陸續反映至稅收表現上。

至於是否影響今年稅收達標，財政部官員說，國內外景氣前景都不佳，對稅收影響很難評估，不過今年5G發展看好，轉單及台商回流效應持續，會帶動稅收成長，將密切關注各項正負因素對稅收衝擊。

財政部今天公布3月及首季全國賦稅收入統計，3月稅收1686億元，年增12.9%，首季稅收4006億元，續創歷年同期新高，年增10.1%；累計第1季全國稅收占累計分配預算數110.2%，占全年預算數16.5%。

其中，首季綜所稅865億元、營業稅1418億元均創歷年同期新高，各年增16.4%及14%，財政部官員說明，綜所稅成長主要與有大型企業股利改為按季配息、並提前於1月入帳有關，帶動盈餘分配所得扣繳稅款較去年同期大增。

財政部官員指出，營業稅首季成長主要有3個原因，首先，是進口機械及車輛運輸設備金額成長，其中又以進口車增加為主要動能，其次是適用外銷零稅率的營業人申請退稅減少，再來，反映國內消費增加。

財政部官員進一步說明，由於營業稅也是落後申報，實際市場狀況要隔一段時間才會反映在稅收上，因此首季反映的主要是去年底至年初的情形；從經濟部統計數字來看，1、2月零售及餐飲業銷售額仍微幅年增0.5%，為整體營業稅成長動能之一。

不過，觀察單月表現，零售業2月銷售年減22.2%、餐飲業則大減29.7%，除基期偏高，疫情衝擊也是主要影響因素，疫情對經濟影響逐漸形成今年稅收隱憂。

截至第1季，受疫情衝擊較明顯的稅目為娛樂稅及菸酒稅。首季娛樂稅4.8億元，年減2.9%，其中以職業性表演，如演唱會，稅收年減近3成最顯著，其次，電影部分稅收年減21.1%，遊樂園稅收也年減9.8%，視聽視唱如KTV、MTV收入則年減3.1%；且各活動單3月稅收下滑幅度又明顯放大。

菸酒稅部分，首季則年減8.2%，一方面是因菸品市場需求降低，另一方面則是反映受疫情影響，宴席、聚餐減少，導致酒品需求降低所致。（編輯：鄭雪文）1090413