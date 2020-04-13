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武漢肺炎疫情2/100

防武漢肺炎群聚 綜所稅申報延長至6月底

最新更新：2020/04/13 10:06
武漢肺炎疫情持續，財政部長蘇建榮13日表示，綜所稅申報期間將全面拉長1個月，不論受疫情衝擊與否，所有申報戶都可延長至6月30日申報。（中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情持續，財政部長蘇建榮13日表示，綜所稅申報期間將全面拉長1個月，不論受疫情衝擊與否，所有申報戶都可延長至6月30日申報。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）武漢肺炎疫情持續，接近5月綜所稅申報，為疏散報稅期間人潮，避免群聚感染，財政部長蘇建榮今天表示，綜所稅申報期間將全面拉長一個月，不論受疫情衝擊與否，所有申報戶都可延長至6月30日申報。

財政部長蘇建榮今天列席立法院財委會審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案及海關進口稅則部分稅則修正草案，報告並備質詢。

民進黨立委吳秉叡表示，5月就要報稅，綜所稅、營所稅都要申報，可能有幾百萬人上國稅局報稅，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情期間是否合適；先前雖有放寬受隔離、治療者，可延長至6月底申報，但疫情持續發展，建議針對所有申報戶全面延長。

對此，蘇建榮表示，每年所得稅申報期間都是5月，有特殊情形、無力繳納可申請分期繳稅，不過，考量目前疫情還不明朗，為疏散報稅期間人潮，避免群聚感染，上週已和行政院長蘇貞昌報告，並獲得同意，所得稅申報，包含綜所稅及營所稅，通案性申報截止期間全面延長一個月，至6月30日為止，等於有2個月可報稅。

蘇建榮呼籲，疫情期間民眾可多用網路申報，儘量少跑國稅局，因應報稅人潮，國稅局也設計有分流、維持社交距離等安全措施，降低群聚感染疑慮。（編輯：郭無患）1090413

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