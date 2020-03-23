首批退稅擬提前至6月底 近300萬戶受惠

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）全台近300多萬戶退稅族，今年可望提早1個月於6月底領到退稅，財政部長蘇建榮表示，為讓民眾在疫情期間有更多所得可運用，將首度提早發放第1批退稅，規模約新台幣455億元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續蔓延，財政部長蘇建榮今於立法院財委會接受採訪時表示，5月綜所稅將如期在5月1日開徵，受疫情影響者，申報期可延長至6月30日，無力繳稅者，不限金額都可申請延期繳納，最長可分3年繳納。

蘇建榮指出，同時，考量綜所稅申報案件，還有很多是退稅案件，因此正研擬提早發放第1批綜所稅退稅，退稅時間點由7月31日提早至6月底，國庫提早支出，讓民眾在疫情期間有更多所得可運用，呼籲今年可早申報早點領到退稅。

蘇建榮說，以去年第1批退稅經驗來看，600多萬申報戶中，多達294.1萬戶、455.8億元，在首批領到退稅；目前政策方向大致已底定，但仍要調整系統、金流，待配套措施都完成後，會正式對外宣布。

蘇建榮表示，特別是有退稅者，大多為中低所得者家庭，提早退稅對於去年有所得、薪資已每月扣繳，但今年受疫情影響，收入減少的民眾來說，可更快拿到退稅做運用。

對此，民進黨立委江永昌肯定，早日讓錢回到退稅的民眾手上，追求行政效率卓越是政府應盡的責任，適逢疫情造成不景氣，早點退稅也許可以有助消費。

綜所稅退稅共分3批，視申報方式、時間點，分別會在7月31日、10月31日及隔年1月20日入帳；只要是使用網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復申報，或在5月10日前向「戶籍所在地」國稅局完成人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認，都可首批領到退稅。（編輯：張均懋）1090323