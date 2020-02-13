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台第10例武漢肺炎確診個案 13日解除隔離可望近日出院
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獨家／鼓勵防疫照顧假給薪 財部擬祭出租稅優惠

最新更新：2020/02/13 13:31
鼓勵企業「防疫照顧假」給薪，財政部擬祭出租稅獎勵優惠，雇主因防疫照顧假給薪所支出的薪資成本，在報稅時可加倍減除營所稅。（中央社檔案照片）
鼓勵企業「防疫照顧假」給薪，財政部擬祭出租稅獎勵優惠，雇主因防疫照顧假給薪所支出的薪資成本，在報稅時可加倍減除營所稅。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）鼓勵企業「防疫照顧假」給薪，財政部擬祭出租稅獎勵優惠，雇主因防疫照顧假給薪所支出的薪資成本，在報稅時可加倍減除營所稅，以提高雇主給薪意願；後續是否正式納入紓困特別條例，將由行政院拍板。

為控制武漢肺炎疫情擴散，中小學開學日延後至25日，考量照顧需求，政府規定有3類家長可向雇主申請「防疫照顧假」，雇主應准假，且不能視為曠工、不能強迫請事假、不能扣全勤獎金、不能以此為由解僱；公務人員給假不給薪，其餘則交由企業自行勞資協商。

防疫資訊

為鼓勵企業提供員工給薪的防疫照顧假，財政部研擬，比照類似現行「中小企業增僱員工薪資費用加成減除」作法，雇主提供員工給薪「防疫照顧假」，因此所增加的薪資成本，在隔年申報營所稅時，可於計稅時加倍減除；由於薪資成本為計稅時的減項，加倍減除有助降低雇主稅負，增加提供給薪意願。

財政部官員表示，已提出建議將獎勵優惠納入紓困特別條例，但後續是否正式納入，仍要等行政院通盤考量後做最後拍板。

至於是否比照SARS期間循紓困暫行條例，針對受影響產業，提供房屋稅、使用牌照稅的租稅補貼。財政部官員回應，這部分交將由交通部、經濟部視需要及經費來源評估。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林孟汝）1090213

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