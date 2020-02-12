武漢肺炎台灣出現無症狀感染者 冠狀病毒之父也憂心

中央研究院院士賴明詔研究病毒長達50年，是最早投入冠狀病毒領域的學者之一，被學界譽為「冠狀病毒之父」。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北12日電）「冠狀病毒之父」賴明詔指出，「天熱可殺死病毒」是錯誤說法，台灣出現無症狀的武漢肺炎個案，因為很難發現，恐有漏網之魚，應找出新的檢驗方法，力求擴大檢驗規模補強防疫。

中央研究院院士賴明詔研究病毒長達50年，是最早投入冠狀病毒領域的學者之一，不僅發現冠狀病毒的核糖核酸（RNA）基因，在2003年中研院副院長任內更因研究SARS致病機制及抑病對策，被學界譽為「冠狀病毒之父」。

賴明詔今天接受中央社記者訪問時說，他上週剛從美國回台，一回台就開始參與國內防疫相關會議，擔任顧問角色。

賴明詔說，造成武漢肺炎的新型冠狀病毒是RNA病毒，「容易變異」是最大特性，和SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一樣來自蝙蝠體內，透過其他動物再傳染給人類，只要有機會接觸到人，就有機會傳染出去。

但為什麼蝙蝠身上會有這麼多冠狀病毒，為何冠狀病毒能和蝙蝠和平共處，怎樣的狀況會傳染給人類，賴明詔認為，這些將是未來重要研究課題。

目前世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正式定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

他說，目前了解，新型冠狀病毒和SARS是表兄弟，僅有約20%差異，都是從蝙蝠身上冠狀病毒變異而來，從整體病例來看，SARS重症率高、致死率強；反觀新型冠狀病毒則是傳染力較強，現在看來傳播速度已經慢下來，但天氣還是不夠熱，預期還會延續一段時間。

很多人以為夏天氣溫高，冠狀病毒就會無法存活而死掉，若真如此，四季如夏的新加坡、泰國為何還會出現武漢肺炎疫情。

賴明詔解釋，天熱可殺死病毒的說法，其實是錯誤觀念，冠狀病毒不論在冷、熱環境中，傳染力都差不多，且冠狀病毒至少要高溫攝氏50至60度才殺得死，夏天的氣溫不太可能高到可殺死病毒。

「只是因為夏天民眾比較常在戶外活動，感染風險才會大大降低。」他說明，天冷民眾容易聚集在室內，增加傳染機會。

國內第18例武漢肺炎個案是全台首例無症狀感染者，賴明詔坦言，這個狀況「真的很不好」，沒有症狀就很難找出感染者，可能有漏網之魚，當務之急是找出新的檢驗方法，力求擴大檢驗規模。

但他也認為，台灣目前的防疫做得很好，他有信心能力抗疫情。

此外，近日傳出新型冠狀病毒可透過糞管、空氣傳染，賴明詔直言「是有可能的」，或許大部分的病毒都能透過這些途徑感染，只是沒人研究過，但確實有其可能性。

賴明詔指出，目前全球多國都已分離出病毒株，由於各國分別從不同病人身上分離出來，病毒可能略有不同，但不影響開發出的試劑、藥物、疫苗效果。（編輯：陳清芳）1090212