政院拍板 500億助觀光交通業振興紓困

武漢肺炎目前在台疫情狀況仍在控制範圍內，不論官方或民間都積極投入防疫工作，一般民眾在出入捷運站時仍會戴口罩，謹慎面對肺炎威脅。中央社記者林俊耀攝 109年2月12日

（中央社記者顧荃、葉素萍台北13日電）行政院會今天拍板因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，其中交通部對觀光產業及交通運輸業紓困方案共籌編約新台幣142.3億元，加上觀光復甦與升級轉型，總計投入約500億元。

根據交通部規劃，對於觀光產業紓困計有「旅行業接待大陸旅行團提前離境等補助」、「旅行業停止出入團之補助」、「入境旅行社紓困」等6項約44億元；交通運輸業紓困計「協助遊覽車客運業、小客車租賃業、計程車客運業融資貸款及利息補貼」、減免汽車燃料使用費50%、補貼牌照稅50%、補貼航空業及機場業者等8項約98.3億元。

紓困對象包括陸運、海運、空運及觀光產業的相關行業，由提供營運損失救濟、營運支持及減輕營運負擔3方面協助產業紓困，對於中小型的業者及經營團隊也能夠受益。

觀光產業復甦與振興11項計畫將籌編約54.5億元，交通部將辦理「國內旅遊復甦計畫」、「促進旅行業發展方案及跨縣市區域合作結合觀光產業公協會並鼓勵新創」、「補助地方政府提案觀光亮點活動」、「提升旅宿溫泉品牌與行銷」、「國際郵輪復甦計畫」等；另在觀光升級與轉型前瞻計畫約有300億，總計投入約500億元。（編輯：謝佳珍）1090213

行政院會13日拍板因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，其中交通部對觀光產業及交通運輸業紓困方案共籌編約新台幣142.3億元，加上觀光復甦與升級轉型，總計投入約500億元。（交通部提供）