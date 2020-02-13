武漢肺炎衝擊 政院擬推20億夜市餐廳商圈抵用券

行政院會13日討論因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，其中經濟部對內需型產業推出上百億的紓困方案，包括疫情結束後推出20億元的酷碰折扣（抵用券），刺激消費。中央社記者林俊耀攝 109年2月12日

（中央社記者顧荃、葉素萍台北13日電）行政院會今天討論因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，其中經濟部對內需型產業推出上百億的紓困方案，包括疫情結束後推出20億元的酷碰折扣（抵用券），刺激消費。

經濟部推出的內需型產業紓困方案，包括在疫情期間提供業者貸款展延與利息補貼的資金紓困；保證專款的「防疫千億保」；以及協助店家數位轉型、環境優化與人才培育等。

疫情結束後，政府則將協助業者拚經濟，在資金面提供業者新增貸款的利息補貼、辦理大型展銷活動，並推出規模20億元的夜市、商圈與餐廳等酷碰折扣優惠（抵用券）。

政院官員表示，政府為刺激經濟，鼓勵民眾增加買氣，將參考民間的酷碰（coupon）優惠，民眾花錢，政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施。由政府給折扣，店家可加碼，在既有的消費基準上振興買氣、提振內需。

政院官員指出，抵用券不是消費券，消費券會直接排擠既有消費，採用部分抵用的方式則是會擴大消費，帶來額外收益。至於推出時間與實施細節，則將視疫情發展再定案。（編輯：紀淑芳）1090213