武漢肺炎紓困特別預算初編600億元 送立院審議

因應武漢肺炎疫情，出入車站的旅客全都戴上口罩，預防病毒感染。中央社記者王騰毅攝 109年2月5日

（中央社記者顧荃、葉素萍台北13日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，行政院長蘇貞昌今天裁示編列特別預算因應，初步匡列新台幣600億元，為期1年；其中包含針對內需型產業、農漁業跟交通觀光業420億元紓困措施。

經濟部、農委會與交通部上午在行政院會報告因應武漢肺炎的產業紓困與振興措施。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在會中指示擬定因應武漢肺炎紓困的特別條例和特別預算，為期1年；預算規模方面，各部會盤點產業紓困與振興需求超過600億元，因此特別預算初步匡列上限600億元，經費來源由歷年累計的歲計賸餘和主計總處籌措財源支應；超過600億元的部分或1年以上的需求，則由今年或明年的公務預算，或前瞻基礎建設預算支應。

Kolas說，預計下週行政院會將提出特別條例，送請立院審議通過後，再提出特別預算送立院審議。在立法院通過特別預算前，先從既有預算中，依災害防救法「移緩濟急」原則，即刻推動產業紓困業務。

Kolas指出，今天院會中通過的第一波紓困方案，包括內需型產業160億元、農漁業60億元，以及交通觀光業200億元，共約420億元將納入特別預算辦理；其它還有勞動部、教育部與文化部等相關紓困會陸續推出，例如藝文產業也受到武漢肺炎衝擊。

今天行政院會中通過經濟部對內需型產業約160億元的紓困方案，包括在疫情期間提供業者貸款展延與利息補貼的資金紓困、保證專款的「防疫千億保」，以及協助店家數位轉型、環境優化與人才培育等；並在疫情結束後擬推出20億元的酷碰折扣（抵用券），刺激消費。

經濟部次長王美花表示，經濟部目前匡列抵用券規模約20億元；抵用券與消費券不同，將採用部分折抵消費的方式，例如消費1000元折抵100元，也有考慮是否採用電子支付的形式，但目前金額、形式等細節都尚未定案。

交通部則針對觀光產業及交通運輸業紓困方案共籌編約142.3億元，包括大陸旅行團提前離境補助、減免遊覽車和計程車等汽車燃料費與牌照稅、補貼航空業與機場業者等；以及觀光產業復甦與振興11項計畫約54.5億元，另在觀光升級與轉型前瞻計畫約有300億，總計投入約500億元。

交通部次長黃玉霖表示，500億的經費來源分成兩個部分，約200億元是產業復甦紓困，將納入特別條例辦理；第二個是後續觀光升級的轉型計畫約300億元，後續會以前瞻特別預算2.0跟公務預算統籌辦理。

農委會企劃處長蔡昇甫說，農委會啟動紓困對策包括，協助學校午餐食材供應農民媒合通路；加強分散及拓展海外市場；漁船經營因大陸船員暫時無法來台，人力短缺，已與勞動部協調縮短僱用外籍船員申請時間及媒合非漁汛期漁船外籍船員互相轉僱。

蔡昇甫指出，考量消費者實體通路採買意願降低，與電商合作行銷農產品，拉動農產品網購銷售；休閒農業產業優化及多元行銷，拓展客源；農委會總額度68億元協助農漁業者紓困；規劃漁牧產業生產調節與結構調整。

Kolas表示，蘇貞昌指示所有部會一定要仔細盤點，紓困方案必須以四大原則進行，第一是雨露均霑，不能漏掉任何可能受衝擊的產業；第二是立竿見影；第三是固本強身；第四，加速公共建設。一定要把疫情對經濟的衝擊減到最低。

蘇貞昌也說，疫情也帶給台灣重大啟示跟提醒，就是雞蛋不能放在同一個籃子裡，將透過特別預算和各式紓困方案推展，希望改善台灣經濟體質。（編輯：蘇志宗）1090213