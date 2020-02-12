武漢肺炎衝擊產業 政院擬發放抵用券

行政院會明天將討論因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，包括內需型產業、農業，以及航空與觀光業等，其中包括將透過抵用券等相關措施刺激消費。中央社記者林俊耀攝 109年2月12日

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院會明天將討論因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，包括內需型產業、農業，以及航空與觀光業等，其中包括將透過抵用券等相關措施刺激消費。

武漢肺炎疫情衝擊國內各項產業，世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）晚間表示，針對台灣各產業可能被武漢肺炎疫情而影響，明天行政院會擬通過各項紓困措施。

Kolas表示，經濟部就五大項內需服務業（餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場）進行盤點，政府除提供融資協助外，也在疫情期間提供數位轉型、環境優化及人才培育等協助。讓這些受到影響的店家，可以蓄積能量、提升品質。

Kolas說，疫情結束後，將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費者，並透過抵用券等相關措施刺激消費。

她說，抵用卷用法類似夜市券，細節將在明天院會通過後說明。

在農業方面，Kolas表示，包括學校午餐食材媒合通路（因有機短期葉菜類採收期較短，銷售不易）、加強分散及拓展海外市場、中國船員暫無法來台之因應措施、與電商合作協助農產品網購銷售、農漁業紓困貸款、休閒農業產業優化，並調整生產結構等。

在交通方面，Kolas說，將針對旅行社、觀光飯店、航空、運輸、小三通等相關行業，因政府政策導致原本已下訂、接團、訂房取消等業務受影響，將提出短期補貼、紓困、貸款利息補貼等措施，同時也提出中長期轉型振興計畫。以上內容，仍須以院會通過的為主。

另外，行政院官員表示，預計將在下週20日行政院會提出紓困特別條例草案，待立法院三讀通過後，即可提出特別預算。目前各部會仍在加緊盤點特別預算共需多少經費，對於較緊急的產業紓困將先以公務預算支應，以緩濟急，因此特別預算金額尚未定案。（編輯：蘇龍麒）1090212