助企業度過疫情難關 一銀跟進推出紓困專案

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）協助企業度過武漢肺炎疫情衝擊，第一銀行今天宣布推出「2020一銀陪您」專案，針對首當其衝的觀光、零售及交通等產業，除配合信保措施提供紓困方案，也將給予貸款展延等協助。

繼台灣銀行、華南銀行及台灣企銀等公股銀行，第一銀行今天也宣布針對疫情推出相關紓困措施。

第一銀行董事長廖燦昌表示，針對首當其衝的交通運輸、觀光旅遊、零售餐飲、名產藝品店及其周邊產業，除將搭配信保措施提供紓困方案，個別企業也可視受影響程度，向第一銀行申請貸款展延、變更攤還方式。

廖燦昌說，另針對製藥、診斷試劑及醫療器材等相關醫療產業，因防疫需求擴產而增加的營運資金需求，第一銀行也將全力支持。既有個人貸款客戶，若受隔離或無薪假影響，可提供本金緩繳、展延借款期限或調整每期還款金額的協助。

廖燦昌指出，若因疫情影響日常生活而有資金週轉需求者，也提供最高6個月薪資總額的信用貸款，且前6個月只須繳付利息；民眾也可透過線上平台「第e數速貸」提出貸款申請，快速便捷取得所需資金。

此外，一銀2020年也將續辦「小微企業優惠融資」專案，也將加強辦理去年相挺政府投資台灣三大方案「歡迎台商回台投資專案貸款」、「根留台灣企業加速投資貸款」及「中小企業加速投資貸款」。

一銀表示，只要是符合該方案的適用對象均可與第一銀行聯繫，融資範圍包括興建廠房、購置機器設備與營運週轉金等，必要時可搭配移送中小企業信保基金保證方式，增加企業財務調度彈性，以最優惠利率與最迅速服務提供企業投資所需資金。

另一方面，財政部今天也邀集8間公股銀行開會，據與會財政部官員表示，會中針對武漢肺炎疫情因應措施，提出4大方向。

第1，中國大陸分行要建立防疫處理流程，只要有2人確診就暫停營業，第2，為確保業務不中斷，各公股銀行要擬定備援方案。第3，各公股銀行視各自可運用資源，針對中小企業提出紓困方案，第4，未來將配合政府政策，執行各項紓困及振興方案。（編輯：林興盟）1090211