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武漢肺炎衝擊產業 政院擬發放振興抵用券
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

政院擬20日提紓困條例 柯建銘：立院最晚3月初處理

最新更新：2020/02/12 21:28
因應武漢肺炎疫情，出入車站的旅客全都戴上口罩，預防病毒感染。中央社記者王騰毅攝 109年2月5日
因應武漢肺炎疫情，出入車站的旅客全都戴上口罩，預防病毒感染。中央社記者王騰毅攝 109年2月5日

（中央社記者陳俊華、顧荃台北12日電）為因應武漢肺炎疫情，行政院擬提出紓困特別條例草案。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，草案應在立法院開議前就會送進來，最快可望20日行政院會通過、3月3日立法院會就能處理。

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行政院官員表示，預計將在20日行政院會提出特別條例草案，待立法院三讀通過後，即可提出特別預算。目前各部會仍在加緊盤點特別預算共需多少經費，對於較緊急的產業紓困將先以公務預算支應，以緩濟急，因此特別預算金額尚未定案。

柯建銘晚間受訪時表示，SARS時期的特別條例是行政院版草案先送出，之後陸續共有6個版本；現在很重要，朝野要共同合作，最完整的應該是行政部門提出的版本；草案通過後才能編列特別預算，行政院長就來報告特別預算，最後再付委審查。

針對特別條例，柯建銘說，這次朝野一定要有共識，「一定要逕付二讀，馬上協商」，不要再等一個月的冷凍期，各黨團提出的版本看一看，簽字後馬上送院會通過；過去也有前例，當朝野有共識，且有緊急必要時，就能在週五院會當天逕付二讀、改列討論事項第一案，協商後當天就通過。

柯建銘指出，在特別條例三讀通過，才能編特別預算，盼條例能最快速通過，若朝野有共識，不要爭功諉過；現在走到這時候，「行政院一定要提特別條例，開議前就會進來」，草案最快下週四行政院會可望通過，至於開議日大家14日再來協商，但因為一定要先開始施政總質詢，最晚3月3日的立法院會就能處理。

民進黨團書記長鍾佳濱受訪時表示，紓困條例應緊扣「籌劃周延、通過迅速」的方向，假設立法院21日開議，20日行政院會中就要通過特別條例草案，才能送到立法院；既然朝野都有共識，就將草案逕付二讀，如果還要付委審查，就失去特別條例的目的。

民進黨今天舉行中執會，針對「武漢疫情對台灣經濟產業影響」進行專案報告。

另位與會者轉述，行政院在中執會中報告防疫時間表，分為「防疫、紓困、振興」三階段，目前已著手紓困階段。國民黨團提出的「2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例草案」，條文是抄SARS時期的紓困條例，但因台灣目前還沒社區感染，且兩岸狀況、產業也跟當時不同，條例的規模、影響程度要再細緻一點，跟台灣目前需求有落差。（編輯：蘇龍麒）1090212

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