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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情7/100

菲律賓實施旅遊禁令 台灣方面不排除具體回應

最新更新：2020/02/12 20:17
菲律賓衛生部次長杜明戈（圖）指菲國對中港澳發布的旅行禁令包含台灣。知情人士說，若菲方遲未釋出善意，台灣可能作出具體回應。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　109年2月12日
菲律賓衛生部次長杜明戈（圖）指菲國對中港澳發布的旅行禁令包含台灣。知情人士說，若菲方遲未釋出善意，台灣可能作出具體回應。中央社記者陳妍君馬尼拉攝　109年2月12日

（中央社記者陳韻聿台北12日電）菲律賓衛生部次長杜明戈指菲國對中港澳發布的旅行禁令包含台灣。知情人士說，若菲方遲未釋出善意，則台灣可能作出具體回應。

檢視過往，從2011年發生台灣犯嫌遭遣中、2013年廣大興案等往例看來，台灣曾對菲律賓實施的制裁手段包括凍結引進菲籍勞工、召回駐菲代表、要求菲國召回駐台代表、對菲籍人士取消免簽待遇等。

防疫資訊

菲律賓總統杜特蒂2日下令所有過去14天內到過中國及其特別行政區的外籍人士禁止入境，並未提到台灣。然而，衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）10日突然宣布，禁令也納入台灣，依據的是「一個中國」政策和世界衛生組織（WHO）的疫情報告把台灣列在中國疫區之下。

不過，當天馬尼拉經濟文化辦事處理事主席班納友（Angelito Banayo）即親自向亞太司長葛葆萱澄清，杜明戈的發言並非反映官方立場，菲律賓並未禁止台灣人入境。隨後，菲律賓移民局及民航委員會卻相繼宣布禁令生效，據了解是受衛生部片面、直接下令。

知情人士說，駐菲代表處1日即獲悉禁令相關訊息，並積極展開交涉。據了解，菲國包括外交部、總統辦公室等單位對旅遊禁令相關決策過程也不甚清楚，反映政府內部協調問題。種種跡象顯示，將台灣納入禁令是特定人士基於政治理由，而非疫情實況所做的錯誤決定。

據了解，台菲已理解此事對雙邊關係的負面衝擊，菲國明天或後天召開的跨部門抗疫特別小組會議具關鍵意義。屆時若菲方遲未釋出善意，則台灣方面經跨部會縝密評估協商後，不排除作出實質回應。（編輯：蘇龍麒）1090212

菲律賓民航委員會10日晚上下令，禁止曾入境或停留台灣的非菲律賓籍人士入境，但數架班機在命令發布前起飛，約150名台籍旅客抵達菲國後被拒絕入境。圖為滯留馬尼拉機場旅客。（民眾提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月11日
菲律賓民航委員會10日晚上下令，禁止曾入境或停留台灣的非菲律賓籍人士入境，但數架班機在命令發布前起飛，約150名台籍旅客抵達菲國後被拒絕入境。圖為滯留馬尼拉機場旅客。（民眾提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月11日
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地機族
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