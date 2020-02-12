菲律賓實施旅遊禁令 台灣方面不排除具體回應

菲律賓衛生部次長杜明戈（圖）指菲國對中港澳發布的旅行禁令包含台灣。知情人士說，若菲方遲未釋出善意，台灣可能作出具體回應。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年2月12日

（中央社記者陳韻聿台北12日電）菲律賓衛生部次長杜明戈指菲國對中港澳發布的旅行禁令包含台灣。知情人士說，若菲方遲未釋出善意，則台灣可能作出具體回應。

檢視過往，從2011年發生台灣犯嫌遭遣中、2013年廣大興案等往例看來，台灣曾對菲律賓實施的制裁手段包括凍結引進菲籍勞工、召回駐菲代表、要求菲國召回駐台代表、對菲籍人士取消免簽待遇等。

菲律賓總統杜特蒂2日下令所有過去14天內到過中國及其特別行政區的外籍人士禁止入境，並未提到台灣。然而，衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）10日突然宣布，禁令也納入台灣，依據的是「一個中國」政策和世界衛生組織（WHO）的疫情報告把台灣列在中國疫區之下。

不過，當天馬尼拉經濟文化辦事處理事主席班納友（Angelito Banayo）即親自向亞太司長葛葆萱澄清，杜明戈的發言並非反映官方立場，菲律賓並未禁止台灣人入境。隨後，菲律賓移民局及民航委員會卻相繼宣布禁令生效，據了解是受衛生部片面、直接下令。

知情人士說，駐菲代表處1日即獲悉禁令相關訊息，並積極展開交涉。據了解，菲國包括外交部、總統辦公室等單位對旅遊禁令相關決策過程也不甚清楚，反映政府內部協調問題。種種跡象顯示，將台灣納入禁令是特定人士基於政治理由，而非疫情實況所做的錯誤決定。

據了解，台菲已理解此事對雙邊關係的負面衝擊，菲國明天或後天召開的跨部門抗疫特別小組會議具關鍵意義。屆時若菲方遲未釋出善意，則台灣方面經跨部會縝密評估協商後，不排除作出實質回應。（編輯：蘇龍麒）1090212