菲律賓禁台人入境 東元集團會長黃茂雄要抗議

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）菲律賓對台灣發出旅遊禁令，臨時禁止台灣人入境，東元（1504）在菲律賓設有據點，集團會長黃茂雄表示，他要跟菲律賓抗議，會透過管道進行交涉。

中國武漢肺炎疫情延燒，菲律賓民航委員會10日深夜發出禁令，基於「一個中國」政策，將台灣納入菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，暫時禁止入境菲律賓。

東元集團在菲律賓設有據點，對此東元集團會長黃茂雄今天表示，要透過管道跟菲律賓表達抗議進行交涉，東元集團在菲律賓有影響力，可以試看看。

東元董事長邱純枝表示，東元在菲律賓的業績比重不到1%，目前情況可控，不過要觀察未來發展是否受限，布局可能會受到耽誤，台籍幹部在當地影響程度不大，要觀察禁令實施多久。

黃茂雄指出，東元集團在菲律賓蘇比克灣工業區已經把一期和二期土地開發做好，現在正進行三期土地開發，前兩期期間台灣政府提供2300萬美元到2400萬美元長期貸款，東元集團與菲律賓合資開發管理公司，東元部分持股比重51%，前兩期開發已經有140家廠商進駐。

黃茂雄表示，現在蘇比克灣工業區土地40%已重劃變成商業區，創造商機，25年貸款今年也還款完畢，未來可再發動新計畫。

在印度布局，東元表示去年在印度馬達相關供應鏈已完成調查，未來規劃透過印度當地生產鑄件產品，彌補中國市場受武漢肺炎疫情影響。

根據公開資訊觀測資料，東元電機在菲律賓轉投資台安（蘇比克）電機，主要從事器具產品之產銷。此外東元集團相關企業世正開發在菲律賓轉投資Greyback International Property Inc.，主要從事蘇比克灣住宅案。

根據年報資料，台安（蘇比克）電機2018年營收約新台幣3.64億元，稅後淨利1046萬元，每股純益1.56元。若以2018年東元集團合併營收約501.05億元粗估，台安（蘇比克）電機業績占比僅0.72%。

東元在菲律賓積極布局電動車產品，日前當地主管表示，規劃邀請中國大陸大型電動車廠到蘇比克灣與東元集團合資設廠，希望壓低製造成本，研發較平價的電動三輪車。

東元集團重視的幾個策略目標市場簡稱VIP，也就是越南（Vietnam）、印度（India）和菲律賓（Philippines）。近年來，東元集團在菲律賓的家用空調產品和其他家電一年至少有30%成長，未來3到5年前景看好。

東元集團也與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）合作，菲律賓移工在台灣只要透過4大超商下單付款，家電即可交貨到他們在菲律賓的家人手中，在菲律賓還提供售後服務。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：紀淑芳）1090212