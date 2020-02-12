助企業度過難關 3公股銀跟進推紓困方案

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）武漢肺炎疫情對相關產業衝擊陸續浮現，繼台銀、華銀、台企銀及第一銀行日前宣布推出紓困措施，兆豐銀、土銀、合庫今天也跟進公告紓困方案，公股行庫齊力協助企業度過資金難關。

1月下旬以來，疫情已由中國大規模擴散至全球其他27個國家或地區，直接衝擊觀光、餐飲、交通運輸及航空等產業，春節連假延長，也恐對電子及紡織產業供應鏈造成影響。

為協助企業度過資金難關，公股銀行陸續表示將配合政府辦理政策性貸款，現階段也以自有資源，陸續推出紓困措施，作法包括受理貸款還款展延，放寬信用卡繳款期限，提供個人信貸等，並針對不同對象，如中小企業、小微企業等，推出低利貸款。

繼台灣銀行、台灣企銀、華南銀行及第一銀行日前推出武漢肺炎紓困措施，兆豐銀行、土地銀行、合作金庫今天也公告紓困方案，面對記者詢問，彰化銀行也回覆設有相關措施。

兆豐銀表示，因應疫情影響，推出「愛企貸」中小企業優惠貸款專案，可搭配中小信保基金保證機制，利率前3個月最低1.83%起，融資期限最長3年；經確診為「武漢肺炎」患者，或居家隔離、居家檢疫不得外出的個人貸款戶，可來申請3個月內暫免還款繳息，並減免逾期利息及違約金。

土銀推出「抗疫興家園、土銀心相挺」紓困行動方案，除接受借款暫緩繳款、延長借款期限申請，也推出「中小企業抗疫專案貸款」，搭配信保基金，每戶最高可申貸新台幣100萬元，並享優惠利率及免收開辦費優惠。

合庫銀則新訂「新型冠狀病毒貸款專案」，額度100億元；營運受疫情衝擊的既有客戶，可申請緩繳本息及展延借款期間，將依個案評估是否核准。

彰銀表示，客戶因疫情影響，有貸款申請展延、延長寬限期或額外取得資金等需求，都將儘量提供協助，並研議延長「中小企業小額貸款專案」放款年限，適當提高相關額度，助小微企業快速取得資金；針對薪資轉戶，將規劃提供既有放款利率優惠及申請消費性貸款利率優惠等措施。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張均懋）1090212