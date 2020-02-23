疫情重擊觀光旅遊產業鏈 航空飯店餐飲全面受挫

武漢肺炎經濟衝擊效應專題（中央社記者江明晏台北23日電）武漢肺炎疫情升溫，國際新增病例頻傳，各國加強邊境管制，尤其與台灣來往密切的日本與韓國疫情有失控之虞，更讓整體情勢雪上加霜，重擊觀光旅遊產業鏈；航空、旅行社、飯店民宿及餐飲業全面受挫。

國內的飯店住房率和餐飲產業同樣受到波及，合計營收損失恐達新台幣數百億元。為力抗疫情衝擊，行政院會日前拍板紓困措施，其中交通部對觀光產業及交通運輸業紓困方案共籌編約142.3億元，加上觀光復甦與升級轉型，總計投入約500億元，助業者「挺住」。

亞太航空市場急凍 旅行社吹冷風

受疫情波及，國際航空運輸協會日前公布一個驚人的數字，全球航空公司今年共將損失營收約293億美元（約新台幣8939億元），而亞太地區的航空公司就占278億美元（約新台幣8481億元）。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，2月10日起至4月29日限縮兩岸客運航班，僅留下5個航線往返，堪稱2009年有兩岸定期航班以來，市場最「急凍」的狀況，國籍航空包括華航、長榮、立榮、星宇和台灣虎航等均有兩岸航班取消，合計已超過千班以上，勢必衝擊首季營收獲利。

受牽連的還有旅行社，紛紛取消4月底前出發的中港澳團體旅遊行程，光是雄獅、鳳凰、五福、山富等掛牌旅行社預估合併營收的影響數就分別達新台幣24.6億元、9800萬元、1.67億元、7933萬元，合計逾28億元。

旅遊業者私下表示，現在疫情影響觀光產業肯定是全面性的，不只侷限在中國，台灣出境到東南亞、東北亞和入境台灣的旅遊市場全面吹冷風，加上受牽連的郵輪市場，以及不計其數的中小型旅行社等，「受影響的營收根本難以估計」，而受傷最深的應該是那些「專營中國低價團」的小型旅行社，原先就因政治因素打入冷宮，疫情等於是雪上加霜，不排除市場會出現「汰弱留強」的盤整期。

業者看旺旅遊剛需 盼疫情落幕訂單補血

面對疫情重擊旅遊市場，雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍無奈表示，旅遊產業向來是第一時間面對風險，不管是戰爭、疫情、風災、地震、貿易戰、經濟風暴等，都很容易受到波及。

但他樂觀指出，這次情況和先前SARS期間又不太一樣，當時的防疫概念不普遍，旅遊風行程度和下單型態也不相同；現在國人防疫意識很高，政府在過去防疫經驗的基礎下，警覺性及執行效率明顯提升。業者都認為嚴格管控是好事，希望能盡快讓疫情穩定落幕。

「旅遊對很多人來說，已經是必要的」，鳳凰總經理卞傑民表示，鳳凰目前仍有持續出團的旅客，現階段受到心理因素影響確實會壓抑旅遊買氣，不過按照SARS週期，不排除疫情落幕後有爆量訂單出現。

山富旅遊董事長陳國森也看好，旅遊是人類生活的「硬需求」，認為疫情相關利空會淡化，創造驚人成長，對今年營收審慎樂觀，而SARS落幕時，需求雖爆發但價格出現下殺，他認為這次市場會較成熟，後續需求爆發，團客公共成本降低，有利營收毛利穩定。

飯店關樓層整修調養生息 餐飲加碼外送突圍

觀察國內飯店與餐飲產業同樣受到波及，台中市多家中大型餐飲業者年節後的春酒訂單紛紛被取消，知名的阿秋餐飲集團損失近2000桌春酒訂單，老牌的台中擔仔麵也被取消近400桌，業者表示，「這次受損情形比SARS時更嚴重」。

多家上市櫃餐飲企業包括旗下有85度Ｃ的美食-KY、王品、手搖飲「快樂檸檬」的雅茗-KY等，則因部分版圖落在中國境內，因防疫問題延後開工，勢必影響2月營收。

另外，由於全球觀光人口流動緊縮，國旅市場觀望，民宿業者統計住房率跟同期相比少了6到7成，國內5星飯店業住房率也下滑，高雄漢來大飯店將原有20層樓房間關了10層以減少開支，高雄國賓飯店住房率剩45%，不少飯店如晶華、寒舍等皆趁此機會進行樓層整修，更祭出大幅度優惠提振住房率，餐飲部分則增加外送等服務創造營收。

晶華副總經理張筠表示，台北晶華酒店今年2月住房率預估約在6成左右，和往年7至8成的水準相比，確實受到影響，港澳客在被限制入境後，貢獻已變成零，目前日本客和國旅客成為兩大支柱。

飯店業餐飲雖有大型商務訂單取消或延後，但業者仍推出外送、外帶等優惠活動積極突圍，台北喜來登大飯店就與外送平台合作，2月比薩屋義式料理外帶成長約10%至15%。

整體而言，產業人士評析，疫情衝擊觀光市場在所難免，產業景氣如同寒冬裡的黑夜，也是考驗業者體質的一大關卡，只能出招突圍或是調養生息，守著微弱燭光度過黎明前的黑暗，靜待疫情過後景氣回暖。（編輯：林淑媛）1090223