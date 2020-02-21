武漢肺炎／口罩3月初日產千萬片 工具機國家隊完成不可能任務

（中央社記者吳柏緯台北21日電）經濟部指出，在工具機相挺、國家隊助攻下，3月初可以日產1000萬片口罩。過去要打造60條口罩產線，需要4到6個月，要趕在一個月內陸續上線，幾乎是不可能任務；現在看到的不是奇蹟，而是台灣人團結努力的成績。

武漢肺炎來勢洶洶，民眾搶購口罩，政府除破天荒在第一時間限制口罩出口外，為增加口罩產能，經濟部也史無前例採購60台新機，目前口罩新產線正陸續上線，3月初可以日產1000萬片。

經濟部今天在臉書貼文引用工具機公會理事長許文憲的一席話，對於工具機業者共同協助建置口罩生產線，完成幾乎不可能的任務，經濟部表達深深謝意。

許文憲傳給經濟部長沈榮津的訊息中提到，合作完成任務不會退縮，是工具機暨零組件的精神，絕對會與政府站在一起並與政府一起穩定民心，需要多少人力，一定鼎力配合到底。

經濟部指出，要打造60條口罩產線，過去需要4到6個月，現在趕在一個月之內陸續上線，幾乎是不可能的任務。不過，經濟部認為，能夠達成這樣的目標不是奇蹟，而是台灣人團結努力的成績。

經濟部說，在得知政府要新建產線任務的第一時間，許文憲主動跟經濟部聯繫，召集會員相挺支援；產業界陸續派了上百位專業人力，直接到產線製造商的工廠，現地協助。

除工具機業者相挺外，經濟部指出，當國家需要的時候，沒有分政府民間，大家都是國家隊，產業龍頭們團結一致，車票自己訂、便當自己準備，哪裡需要他們，工具機業者就到哪裡。

經濟部還仿照電影片尾製作名單，列出參與這次新增口罩產線任務的廠商如下：哈伯精密、靄崴科技、台灣瀧澤科技、東台精機、東捷科技、上銀科技、程泰機械、亞崴機電、永進機械、台灣引興、普森精密 、協易機械、三鋒機器、東培、大立機器、吉輔企業、盈錫精密、高明精機、凱柏精密、嵩富機械 、新穎機械 、源潤豐鑄造 、德大機械、慶鴻機電 、泓鉅精機、鍵和機械。（編輯：林淑媛）1090221