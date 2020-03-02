助20商圈改建度疫情難關 經濟部編1億預算

（中央社記者吳柏緯台北2日電）武漢肺炎疫情影響消費者購物意願，不少商圈人潮驟減。除了規劃振興計畫外，經濟部編列新台幣1億元預算，在疫情期間協助商圈改善硬體建置，提升消費者體驗，預計能支援全台20個商圈改建。

經濟部官員今天接受中央社記者訪問時指出，由於武漢肺炎具有高度傳染性，影響民眾外出消費的意願，仰賴人潮維持商業活動的商圈、夜市首當其衝，因此在振興方案中規劃了刺激消費的方案。

行政院長蘇貞昌上午視察中央流行疫情指揮中心時受訪指出，紓困、振興，立意在怎樣刺激消費，讓民眾有感，讓商家能夠更有經濟動能，這些都有相關詳細作業，會跟各界報告。

目前除了規劃在疫情趨緩後的振興方案外，經濟部也已編列新台幣1億元的預算，協助商圈改善硬體設施，以利未來振興時，提升消費者的購物意願與體驗。

經濟部官員說明，改建補助選擇利用疫情期間人潮變少的時間推動，主要是希望在不影響商圈營業的情形下提供協助。改建的項目包含商圈廁所翻新、路標重新設計與公共設施改建，藉此提供消費者更好的購物體驗。此外，在餐飲眾多的商圈協助建置集水設施、污水處理設施，增加餐飲的衛生安全，也是這次改建補助的目標之一。

經濟部官員指出，補助申請將以各商圈的自治會為單位，提出改善計畫書爭取補助，一個商圈可補助400萬到500萬，預計可以支援全台20個商圈做硬體改善。（編輯：趙蔚蘭）1090302