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中國復工不及 台灣北部混凝土廠陷缺料困境

最新更新：2020/03/02 16:00

（中央社記者潘羿菁台北2日電）中國武漢肺炎疫情意外燒到台灣北部混凝土廠，業界透露，北部混凝土原料砂石來自於福建居多，由於目前開工率不高，導致料源不足；對此台灣混凝土公會坦言，確實聽聞北部砂石料源缺乏問題。

台灣混凝土原料砂石來源不同，大致可分為北部混凝土廠向中國福建進口砂石，中部混凝土廠開採南投地區砂石，南部則是來自於高屏溪。

一家北部混凝土廠透露，原本大陸砂石開採廠表定2月底要開工，但遲至今天尚未復工，導致砂石料源短缺。

業界統計，正常情況時，來自大陸砂石量約每月40至50萬噸，今年農曆春節過後僅有7艘船、17萬噸，明顯減少；目前只能暫時從花蓮、台東進料砂石，不過花東地區陸運路途較遠，整體運輸成本偏高，至今光是原料加運輸成本合計漲幅逾1成，北部混凝土廠咬牙苦撐，衍生出近期醞釀漲價氛圍。

業界指出，若缺料問題無法解決，一旦進入公共工程施工尖峰期，可能會有工程期延遲疑慮；另外，北部混凝土廠可能會轉往中部尋覓砂石原料，造成中部砂石漲價，而中部混凝土廠轉到南部拿料，也讓南部跟漲，形成一連串漲價效應。

台灣區預拌混凝土公會表示，現階段首要觀察大陸砂石場開工率，預估要等到4、5月才有可能恢復正常開採出口，儘管如此，仍無法解決北部混凝土廠的燃眉之急，後續將視情況向公共工程委員會反應產業狀況。

至於北部一線混凝土大廠包括台泥、亞東預拌混凝土與國產建材，對於漲價傳聞一事相當低調。（編輯：楊凱翔）1090302

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