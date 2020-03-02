疫情波及美律示警 缺工缺料首季營收不妙

（中央社記者江明晏台北2日電）疫情波及，美律表示，市場面臨生產和需求兩大挑戰，短期解決缺工缺料問題，首季營收將下降不少，客戶也可能面臨需求下滑，或開發進度延宕狀況，長期能見度非常不明朗。

台灣電聲元件大廠美律今天召開線上法說會，去年第4季營收新台幣86.01億元，年減35.76%，季減14.85%，主因來自耳機出貨低於預期，但手機用揚聲器成長，而產品組合與營收規模減少，毛利率下降至11.43%；稅後淨利4.66億元，每股盈餘2.27元，累計全年每股盈餘12.51元，優於前年每股純益10.47元。

美律董事會決議發放現金股利7.7095元，並代子公司衡新醫療器材（Btm）現金增資總金額1.3億元，也以1224萬美元，取得51%股權，與立訊集團合資越南設立新公司，希望今年下半年加入量產，出貨耳機用零組件等。

不過，針對今年第1季展望，美律總裁黃朝豐表示，受肺炎疫情影響，市場充滿挑戰，短期營收會受到缺工和缺料的影響，首季營收會較預期下滑，長期而言，訂單能見度會變得非常低。

黃朝豐進一步指出，疫情在生產供給面和客戶需求都面臨很大的挑戰；在供應鏈方面，現階段要解決缺工缺料問題，而客戶方面，有可能面臨需求下滑，還有今年度新產品開發案，因人員異動困難，造成案件開發進度延後，目前還不確定，長期都非常不明朗。

他也指出，美律工廠耳機部分的返工率來到65%，其他電子如麥克風、揚聲器返工率則在60%至90%之間，員工回來速度非常快，預估首季營收受疫情影響，娛樂頭戴式耳機裝置方面營收會比上季下滑許多，但很難估計明確數字，目前看得到的訂單，不見得能完全出貨，生產排程每天都有很大變化。

針對蘇州美特廠，他表示，該廠大年初一就開工，除了初三初四因為疫情影響有短暫休息外，初五就開始復工，員工從那個時候開始就維持50%左右的人力，因此蘇州美特受到影響相對少，但也面臨缺料問題，營收也會比上一季度下滑非常多，首季手持式裝置和揚聲器都會受影響，毛利率也將因為營收規模下降而下滑。（編輯：鄭雪文）1090302