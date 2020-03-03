台灣福斯：零組件以歐廠為主沒有斷鏈危機

（中央社記者韓婷婷台北3日電）台灣Volkswagen今天公布2020年品牌計畫，宣布新品牌識別、展間改造、長里程彈性保養等，並預告年底推首款斜背轎跑車；另外，台灣福斯表示，零組件以歐廠為主沒有斷鏈危機。

台灣福斯今天舉辦年度品牌計畫記者會，台灣福斯總裁安士杰（Sacha Askidjian）表示，去年底推出的小型跨界休旅車T-Cross接單已達575輛，為歐洲進口A0級距冠軍。2020年也將率先引進源自德國原廠的里程彈性保養，從1年1.5萬公里，延伸至最長2年或最多3萬公里。

安士杰表示，因應近年台灣轎跑車市場趨勢，將在年底前正式發表全新旗艦車款Arteon，也是Volkswagen在台灣首款斜背四門轎跑車。

台灣福斯汽車市場行銷處長陳冠宇指出，這次領先國內車廠，採用原廠的全新養護概念，透過車內行車電腦與感應器蒐集資料，並且評估用車狀況，使原本建議的保養週期里程從1年1.5萬公里，延伸至最長2年或最多3萬公里，除提升車主便利性，更有效降低整體養車成本。

至於武漢肺炎嚴的影響，陳冠宇表示，目前大環境都不好，包括飯店、百貨零售及都普遍見到緊縮，購車部分的確也會受到影響，看車的人變少；不過福斯因為有太多預購訂單陸續交車，因此1月及2月的銷售並未受到影響，但是3月及4月的表現則要再進一步觀察，相信這波疫情沒有任何人得到好處。

陳冠宇表示，今年將進行展間全面改造計畫，今年將斥資逾新台幣上億元針對一半的展示間約20個據點，進行新品牌識別、數位化和創新便利服務的改造工程。

至於大家關心疫情是否衝擊供應鏈，造成斷鏈危機，陳冠宇指出，由於福斯大部分零組件及製造都來自歐洲區的工廠，影響不大。（編輯：蘇志宗）1090303