武漢肺炎衝擊 調查：近7成暫緩中國投資專案

（中央社記者潘羿菁台北4日電）武漢肺炎抑制中國內需動能，商仲顧問戴德梁行今天發布中國商業不動產投資調查指出，雖然目前有69%投資專案處於暫緩，超過6成受訪者認為在疫情結束後半年內，大陸各地投資活動將會明顯回升。

戴德梁行表示，回顧過往重大經濟危機，2003年爆發SARS，當時大陸經濟正處於急速上升期，疫情衝擊影響短暫，緊接著2008年金融海嘯讓全球經濟重挫，各國均有拋售資產情況。

戴德梁行資本市場部針對武漢肺炎疫情影響，進行投資者意向調查結果顯示，超過6成受訪者認為在疫情結束後的6個月內，大陸各地投資活動將會明顯回升，因此有99%投資人會繼續在中國參與投資。

同時，因為武漢肺炎疫情帶動宅經濟與遠距辦公等需求大幅成長，多數受訪者均認為未來在「物流地產」和「資料中心」兩大類別的投資規模將有所提升。

調查內容唯一出現明顯不同想法在於投資地點，戴德梁行表示，外資受訪人表示在1年內計畫投資上海，選擇投資一線城市比例均高於陸資，至於陸資受訪人則是轉往投資重點二線城市，例如杭州，成都，西安和武漢的比例高於外資。顯然外資仍是加碼投資一線城市，而陸資看好二線城市的成長性。

不過考慮到現階段疫情警報尚未解除，對於大陸內需影響程度仍混沌不明，有69%受訪者，專案計畫都處於暫緩階段，多數要等到疫情和緩或是整體經濟情勢明朗化後再啟動。

戴德梁行大中華區資本市場部總裁、中國資本市場部主管葉國平認為，投資人均認為武漢肺炎疫情，只會短暫影響上海、北京等重點城市地產商辦動能。

戴德梁行亞太區研究部董事陳妍斐則認為，雖然疫情影響內需，但也看到新機會顯現，包括遠距服務業、人工智慧、新零售和大健康產業。

這次問卷以一對一訪談形式，邀請在中國大陸投資機構主管參與調查，共計回收122份有效問卷。（編輯：林淑媛）1090304