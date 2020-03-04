產險公會：國泰富邦南山明台已啟動異地辦公

（中央社記者劉姵呈台北4日電）武漢肺炎疫情延燒，為確保金融服務不中斷，產險公會今天表示，已啟動異地辦公措施的產險公司包括國泰世紀產、富邦產、南山產及明台產險；此外，華南產預計於6日啟動，新光產預計9日至16日之間陸續啟動。

中央流行疫情指揮中心最新公布，目前全台累計42名武漢肺炎確診個案；針對疫情升溫，為維持營運不中斷，金融業應變措施也升級。

金融監督管理委員會保險局統計，產險業啟動異地辦公的有明台產險與台壽保產險共2家，但產險公會今天緊急發布澄清，強調已啟動的產險公司應為國泰世紀產險、富邦產險、南山產險與明台產險共4家。

產險公會表示，國泰世紀產險資訊部門最早在2月18日已啟動異地辦公，其他部門也預計3月6日啟動；富邦產險總公司核保單位則於2月24日啟動異地辦公措施，資訊部、科技應用部、會計部、財務部等也在3月2日同步啟動。

明台產險則於3月2日啟動異地辦公，台北分公司將於3月中旬實施第2批異地辦公；另外，南山產險也於3月2日啟動異地辦公，確保服務不中斷。

產險公會說，目前台壽保產險雖然有規畫，但還沒有正式啟動異地辦公，其他16家產險公司目前也尚未啟動。

此外，產險公會表示，華南產險與新光產險即將啟動。

華南產表示，預計將於3月6日啟動異地辦公，包括三連、康和辦公室、各分公司及通訊處；新光產險則預計於3月9日至16日之間，陸續啟動異地辦公措施，總公司所有部門分區辦公，將各單位部分人員分散至北區共7個分公司。（編輯：楊玫寧）1090304