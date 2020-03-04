台股連2紅 外資連8賣後轉買63.05億

（中央社記者韓婷婷台北4日電）儘管美股重挫，台股今天拉尾盤收在最高點11392.35點，上漲64.63點，三大法人合計買超新台幣28.8億元，其中連續8天站在賣方的外資轉為買超63.05億元，買超台積電逾萬張。

新冠病毒疫情持續從亞洲擴散至美歐地區，引發全球股市震盪，美國聯邦準備理事會（Fed）無預警降息，引發市場對經濟疑慮加深，3日美股4大指數全面重挫。台股則在權值股穩盤下連2紅，上漲0.57%，指數來到11392.35點，成交值新台幣1374.95億元。

三大法人部分，自營商賣超35.66億元，投信買超1.41億元，外資及陸資買超63.05億元，合計買超新台幣28.8億元。

累計外資從2月以來總計賣超達1569.69億元，其中對權王台積電更是連12賣，狂倒了19萬1597張，今天終於轉為買超，買超張數為10225張；鴻海則是連2買，今天買超8381張；面板雙虎群創及友達則為今天買超張數前2名。另外包括晶電、聯電及中鋼及永豐金都受到外資買盤青睞。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，美國緊急降息，出手似乎稍微早了一點，反而加劇市場對疫情衝擊經濟疑慮，不過市場似乎有些反應過度；即使美國經濟放緩，但仍然優於歐洲、日本等先進國家。在新興市場國家中，台灣也是同樣情況。

新台幣兌美元匯率持續走升，羅瑋分析，部分是投資人贖回海外基金，另外，降息的預期下，有些外資雖然賣出台股，但資金暫時停留觀望並未流出，等待機會可能隨時再進場。

羅瑋指出，相對香港、新加坡等高度仰賴觀光及金融，台灣產業鏈相對完整，當中國、日本及韓國等國家被疫情衝擊下，台灣可望享有轉單效益；另外，台股擁有全球最高的現金殖利率，同時在防疫上表現也相對穩定，已成為新興市場的避險天堂，現階段資金流向台灣相對安心。

在布局方向上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，應著重在營收成長及獲利成長，優先關注受惠5G的板塊。後續將觀察產業鏈復工狀況外，包括中國以外地區疫情發展，及中國疫情是否因復工人流出籠而擴大。（編輯：楊凱翔）1090304