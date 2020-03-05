中科入駐團隊格斯與日商簽備忘錄 聚焦電動3輪車

（中央社記者郝雪卿台中5日電）中部科學園區創新創業場域入駐團隊格斯科技股份有限公司執行長張忠傑今天說，已與日本葉山產業株式會社簽商務合作備忘錄，合作拓展日本電動3輪車應用市場。

格斯致力發展創新動力電池技術，2月底在台北駐日經濟文化代表處副代表蔡明耀見證下簽備忘錄，日方將借重格斯創新動力電池技術，強化市場競爭力。

張忠傑表示，已規劃未來3年大規模擴大投資，於國內建新廠區，預計4月動土興建，預定公元2021年第2季投產，以生產動力電池為主力產品，預估5年內年產值可達新台幣100億元。

為擴大推廣海外動力電池應用市場布局，張忠傑說，格斯與全球最大「小蜜蘋果代理商」葉山株式會社共同合作電動3輪車，主要應用在農、魚、果菜市場，有效節能減碳，解決農、漁、果菜市場空氣和噪音污染問題，建構清新交易示範環境。（編輯：李明宗）1090305