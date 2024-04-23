格斯產學合作 推出全台首輛油電轉純電示範車

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）電池廠格斯科技今天宣布，攜手台南崑山科技大學、崑崴電子、公信電子、佳晟電機及達奈美克公司等產學合作業者，成功改造全台首輛由油電轉純電驅動的示範車。

透過格斯自行研發的電池管理系統，配合串聯馬達控制及其他電子系統技術，成功改造的油電轉純電驅動示範車，今天在格斯科技中壢廠區亮相，未來希望把相關技術推廣至市場。

格斯科技總經理葉國偉表示，透過本次產學合作，希望向市場證明台灣電池儲能技術的能力及安全應用。

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此次格斯主導的油電轉純電示範車合作案，除了與崑山科技大學在研發與人才培育密切合作，也邀請崑崴電子、公信電子、佳晟電機及達奈美克公司等電動車生態系業者共同合作。

在整體分工部分，崑崴電子為崑山科技大學的新創公司，負責電動車系統整合；公信電子聚焦於汽車電子終端平台設計，提供車載電控平台、行車資訊平台、智慧駕駛座艙平台等系統設計整合與製造服務；佳晟電機擁有40多年油壓馬達設計與製造經驗，是少數領導台灣油壓馬達的公司；達奈美克公司則專職研發自動化設備。（編輯：張良知）1130423