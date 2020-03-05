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武漢肺炎疫情沒在怕 京元電2月營收同期新高

最新更新：2020/03/05 15:57

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）晶圓測試廠京元電自結2月合併營收新台幣22.23億元，創歷史同期新高。法人指出，無畏武漢肺炎疫情影響，京元電受惠5G和CMOS元件應用測試，估第1季業績可創同期新高。

京元電自結2月合併營收22.23億元，較1月22.86億元僅月減2.75%，比去年同期16.1億元大增38%。法人指出，2月營收創歷史同期新高。

累計今年前2月京元電自結合併營收45.1億元，較去年同期34.2億元成長31.88%，也創同期新高。

法人指出，疫情對京元電位於中國大陸蘇州的京隆科技和蘇州震坤科技影響有限，2月10日起復工，加上5G晶片和CMOS影像感測元件晶圓測試拉貨力道強，支撐2月營收穩健。

法人預估，今年5G應用占京元電整體業績比重，百分點可望倍增，目標上看3成。

展望今年業績表現，法人預估，京元電今年業績從第1季開始可望逐季往上，第1季中國大陸廠商訂單可明顯挹注，第1季業績可望創歷年同期新高，預期業績可望逐月走高到10月，下半年單月業績可望達到25億元到26億元高點。今年業績和獲利可望年成長10%到15%，目標續創新高，今年毛利率挑戰3成。

展望資本支出布局，京元電指出，今年5G應用對基地台、手機和其他網通設備晶片拉貨強勁，5G貢獻持續發酵，去年資本支出設備陸續到位，包括子公司整體資本支出規模約新台幣120億元，今年可望陸續產生效益。今年集團包括子公司資本支出相對節省，約68.94億元，主要以測試為主。（編輯：郭萍英）1090305

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