台灣大駁遠傳兩雄說 中華電躺著也中槍

（中央社記者江明晏台北5日電）遠傳電信日前嗆「電信三雄將變成兩雄」，台灣大總經理林之晨今天反駁，多數用戶選電信業者不只考慮速度和頻寬，否則大家都會選中華電，但事實非如此，他強調頻寬大小不等於市占率。

台灣大哥大今天舉行線上法人說明會，遠傳電信日前嗆「電信三雄將變成兩雄」的說法，也成為焦點之一。

遠傳電信總經理井琪日前表示，由此次競標的結果來看，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能也將會走入歷史，畢竟取得80MHz以上的業者只有兩家。

台灣大哥大總經理林之晨在這次法說會上澄清，他認為，多數用戶選擇電信業者不會只考慮速度和頻寬，否則大家都會選擇中華電，但現在事實並不是如此，他也再次強調頻寬大小不等於市占率，認為遠傳的說法是「假訊息」。

他表示，台灣大花費306.6億元，取得3.5GHz的60MHz和28GHz的200MHz是最好的組合，已遠遠能供應台灣大哥大約720萬用戶未來5到10年所需，之後政府在2到3年內也會釋出新的5G頻譜，加上政府有望在魚尾頻段之後再釋出約40MHz的頻譜，以及台灣大應該是三雄之中，較能與台灣之星合作並發揮效應的業者，眼前至少有3個選項。

台灣大日前公布2020年財測，營收目標新台幣1345.29億元，年增8.12%，稅後盈餘94.66億元，每股稅後純益目標3.96元，年減12%，失守4元大關，低於中華電信的3.99元至4.19元。

台灣大表示，5G競標取得的3.5GHz頻寬數量60MHz，支援未來10年的網路容量及一般服務應用綽綽有餘，再加上28GHz超高速頻段頻寬，配搭小型基地台（Small Cell）靈活輔助，足以提供多樣化垂直應用場域所需的綿密覆蓋，且2、3年後政府仍有後續的頻譜釋出規劃，台灣大在整個競標過程，務實看待5G頻譜需求，避免浪擲千金，也巧妙避開廝殺激烈的競標卡位戰。

此外，台灣大積極為第3季5G開台備戰，台灣大哥大與南韓SK電訊（SK Telecom）今天宣布簽署2020合作備忘錄，結合雙方5G技術與資源，發展新世代行動寬頻網路與創新商務應用。（編輯：林興盟）1090305